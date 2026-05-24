الإثنين 25 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

نيجيريا: الحزب الحاكم يرشح تينوبو لولاية رئاسية ثانية

الرئيس النيجيري بولا تينوبو
24 مايو 2026 22:43

أظهرت نتائج، اليوم الأحد، أن الرئيس النيجيري بولا تينوبو ​سيسعى في يناير المقبل للفوز بولاية ثانية وأخيرة مدتها أربع سنوات، بعد أن ⁠هزم بأغلبية ساحقة منافسا ​في الانتخابات التمهيدية للحزب ​الحاكم.
وأجرى ‌حزب مؤتمر كل ⁠التقدميين ​الحاكم انتخابات تمهيدية رئاسية أمس السبت بعد أن أعلن المرشح المفاجئ ستانلي أوسيفو تحديه لتينوبو.
وحصل الرئيس ‌في النهاية على ما يقرب ‌من 11 مليون صوت مقابل 16500 صوت لمنافسه.
ونال تينوبو إشادة من ​المستثمرين الأجانب بعد أن أطلق بعضا من أكثر الإصلاحات جرأة في نيجيريا، بما في ذلك إلغاء دعم الوقود والكهرباء وإنهاء ‌ضوابط الصرف الأجنبي ​وإصلاح قانون الضرائب.
وتعززت فرص الرئيس في الفوز بولاية جديدة بعد انهيار اتفاق المعارضة على ​اختيار مرشح ‌واحد ⁠ضد ‌تينوبو في ‌وقت سابق من هذا الشهر.
تولى تينوبو منصبه في 2023 ⁠بعد فوزه على اثنين من ​المنافسين الرئيسيين.

المصدر: رويترز
