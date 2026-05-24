الإثنين 25 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
تأهب بريطاني لمهمة محتملة لتطهير «هرمز» من الألغام

سفن وقوارب في مضيق هرمز - أرشيفية
25 مايو 2026 02:24

لندن (وكالات)

تتأهب القوات البريطانية لإطلاق عملية عسكرية محتملة لتأمين وتطهير مضيق هرمز من الألغام البحرية، فور التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران ينهي الأزمة الراهنة. وبحسب ما أوردته «نيويورك تايمز»، رفعت القوات البريطانية في جبل طارق درجة الجاهزية لنشر منظومات متقدمة غير مأهولة لصيد الألغام، بالتوازي مع إرسال المدمرة «إتش إم إس دراغون» إلى المنطقة، تمهيداً لتعزيزها بسفينة الدعم البرمائي «آر إف إيه لايم باي» المجهزة بتقنيات ذاتية القيادة للاستطلاع والتطهير.
في الأثناء، قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إنه يجب إعادة فتح مضيق هرمز، مع وصول غير مشروط وغير مقيد لحركة الشحن، فيما بدا أن أميركا وإيران تقتربان من التوصل إلى اتفاق.
وقال ستارمر: المملكة المتحدة ستعمل مع الحلفاء لاغتنام تلك اللحظة للمساعدة في تحقيق حل طويل الأمد بالشرق الأوسط، حسب وكالة الأنباء البريطانية أمس. وتابع: «أرحب بإحراز تقدم نحو التوصل إلى اتفاق بين أميركا وإيران».

