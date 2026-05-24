ترامب: الحصار سارٍ لحين التوصل لاتفاق مع إيران

واشنطن (وكالات)



أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، أمس، استمرار الحصار البحري على إيران حتى يتم التوصل إلى اتفاق، واعتماده، والتوقيع عليه، مضيفاً: «يجب على الجانبين أن يأخذا وقتهما، وأن ينجزا الأمر بالشكل الصحيح، لا مجال لأي أخطاء».

ووصف ترامب، أمس، المحادثات مع إيران، بأنها تسير بشكل بناء ومنظم، مشيراً إلى أنه أبلغ المفاوضين الأميركيين بعدم التسرع في إبرام اتفاق، لأن الوقت يصب في مصلحتنا.

وتابع في منشور على منصته «تروث سوشيال»: «علاقتنا مع إيران أصبحت أكثر مهنية وإنتاجية بشكل كبير، لكن عليهم أن يفهموا أنه لا يمكنهم تطوير أو امتلاك سلاح أو قنبلة نووية».

وفي وقت سابق، أمس، قال الرئيس الأميركي إنه جرى إنجاز قدر كبير من التفاوض على مذكرة تفاهم تتعلق باتفاق سلام مع إيران من شأنه أن يفضي لفتح مضيق هرمز.

ونشر ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي، أمس الأول، أن الاتفاق الذي يلوح في الأفق وتتوسط فيه باكستان سيؤدي إلى فتح المضيق، ولم يذكر ما الذي سيتضمنه الاتفاق بخلاف ذلك.

وكتب على منصة «تروث سوشال»: «تجري حالياً مناقشة الجوانب والتفاصيل النهائية للاتفاق، وسيتم الإعلان ⁠عنها قريباً».

وذكرت وسائل إعلام أميركية وإيرانية أن مذكرة التفاهم المقترحة تحدد إطاراً تدريجياً لإنهاء القتال وفتح هرمز قريباً، ورفع الحصار الأميركي عن إيران.

ووردت أنباء عن أن الخطط المتعلقة بمخزون ​إيران من اليورانيوم المخصب، الذي تصر واشنطن على التخلي عنه، سيجري التفاوض بشأنها في غضون 30 إلى 60 يوماً.

وذكر وزير الخارجية الأميركي، ​ماركو روبيو، خلال زيارة له ‌إلى الهند، أن هناك احتمالية لصدور «أخبار سارة» خلال الساعات القليلة القادمة، مشيراً إلى أن الإعلان قد يصدر عن الرئيس ترامب، وفقاً لوكالة برس ترست أوف إنديا.

وذكر موقع «أكسيوس» في وقت متأخر السبت أن أميركا وإيران على وشك التوصل إلى اتفاق من شأنه فتح مضيق هرمز دون رسوم عبور خلال تمديد وقف إطلاق النار لمدة 60 يوماً، في حين ستتمكن إيران من بيع النفط بحرية وستجرى مفاوضات حول تقييد ​برنامجها النووي.

وأضاف نقلاً عن مسؤول أميركي، أنه في المقابل سترفع الولايات المتحدة حصارها على الموانئ الإيرانية، وتصدر بعض الإعفاءات من العقوبات على النفط الإيراني، مشيراً إلى أن مسودة الاتفاق تتضمن التزامات من إيران بعدم السعي أبداً إلى حيازة أسلحة نووية.

وأكد الرئيس الأميركي لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو خلال اتصال هاتفي، أنّ أي اتفاق مع إيران سيشمل تفكيك البرنامج النووي، ونقل مخزون طهران من اليورانيوم المخصّب، بحسب ما أفاد مسؤول إسرائيلي، أمس، مشترطاً عدم الكشف عن هويته.

من جانبه، قال نتنياهو إنه اتفق ⁠مع الرئيس الأميركي ​على ​أن ‌أي اتفاق ⁠نهائي ​مع إيران يجب أن يزيل التهديد النووي الذي ‌تشكله طهران. وفي منشور على «تيليجرام» قال نتنياهو: ​إن هذا يتطلب تفكيك منشآت التخصيب النووي لإيران وإخراج المواد ‌النووية المخصبة من أراضيها، مضيفاً ​أن ترامب أكد مجدداً على حق ​إسرائيل ‌في ⁠الدفاع ‌عن ‌نفسها ضد التهديدات على جميع ⁠الجبهات، بما في ​ذلك لبنان. وأبلغت مصادر بأن ​الإطار المقترح سيجري تنفيذه على ثلاث مراحل، وهي: إنهاء الحرب رسمياً، ثم حل الأزمة المتعلقة بمضيق ‌هرمز، وأخيراً ⁠بدء فترة مدتها 30 يوماً للتفاوض على اتفاق ‌أوسع نطاقاً، والتي يمكن تمديدها.