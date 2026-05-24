الكونغو الديمقراطية: ارتفاع حالات تشتبه إصابتها بـ"إيبولا"

قالت السلطات في الكونغو الديمقراطية، اليوم الأحد، إن عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس إيبولا المتفشي في شرق البلاد ارتفع ليتجاوز 900 حالة.

وأكدت وزارة الاتصال، في منشور على منصة "إكس"، أن هناك 904 حالات مشتبه بها و119 حالة وفاة مشتبه بها.

كانت السلطات قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، تسجيل أكثر من 700 حالة إصابة مشتبه بها بفيروس إيبولا، وأكثر من 170 حالة وفاة مشتبه بها، معظمها في مقاطعة "إيتوري" التي تُعد بؤرة تفشي المرض.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن التفشي يشكل الآن خطرا "مرتفعا للغاية" على الكونغو، لكنها أكدت أن خطر انتشار المرض عالميا لا يزال منخفضًا.