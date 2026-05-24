روبيو: أميركا والهند تقتربان من إبرام اتفاق تجاري

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال زيارة إلى نيودلهي الأحد، أن الولايات المتحدة والهند تقتربان من إبرام اتفاق تجاري.

وأوضح روبيو، عقب محادثات مع وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار "لقد أحرزنا تقدما هائلا".

وأضاف "أعتقد أننا سنصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والهند سيكون ثابتا ومفيدا للطرفين، ومستداما بطريقة تراعي المصالح الوطنية لكل منا".

ولم يقدم روبيو جدولا زمنيا محددا لاستكمال المفاوضات، لكنه قال إن وفدا أميركيا سيتوجه قريبا إلى الهند.

ودافع روبيو، اليوم الأحد، عن سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلا إن الرئيس لم يكن يهدف إلى تعقيد العلاقات مع الهند.

وقال روبيو إن "الرئيس لم يقل: لنعثر على طريقة لخلق توتر مع الهند بشأن التجارة"، مضيفا أن قضايا التجارة تكون دائما على جدول الأعمال في أي دولة يزورها.