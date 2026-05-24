الإثنين 25 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

روبيو: أميركا والهند تقتربان من إبرام اتفاق تجاري

روبيو ونظيره الهندي خلال مؤتمر صحفي
25 مايو 2026 00:02

أكد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، خلال زيارة إلى نيودلهي الأحد، أن الولايات المتحدة والهند تقتربان من إبرام اتفاق تجاري.
وأوضح روبيو، عقب محادثات مع وزير الخارجية الهندي سوبرامانيام جايشانكار "لقد أحرزنا تقدما هائلا".
وأضاف "أعتقد أننا سنصل إلى اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والهند سيكون ثابتا ومفيدا للطرفين، ومستداما بطريقة تراعي المصالح الوطنية لكل منا".

ولم يقدم روبيو جدولا زمنيا محددا لاستكمال المفاوضات، لكنه قال إن وفدا أميركيا سيتوجه قريبا إلى الهند.

أخبار ذات صلة
وزير الخارجية الأميركي: احتمال صدور إعلان بشأن حرب إيران اليوم
أميركا تخصص مطارا آخر للكشف عن إيبولا

ودافع روبيو، اليوم الأحد، عن سياسة الرسوم الجمركية التي ينتهجها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قائلا إن الرئيس لم يكن يهدف إلى تعقيد العلاقات مع الهند.
وقال روبيو إن "الرئيس لم يقل: لنعثر على طريقة لخلق توتر مع الهند بشأن التجارة"، مضيفا أن قضايا التجارة تكون دائما على جدول الأعمال في أي دولة يزورها.

المصدر: د ب أ
ماركو روبيو
الهند
الولايات المتحدة
اتفاق تجاري
آخر الأخبار
السنغال.. استقالة رئيس البرلمان إثر إقالة رئيس الوزراء
الأخبار العالمية
السنغال.. استقالة رئيس البرلمان إثر إقالة رئيس الوزراء
25 مايو 2026
روبيو ونظيره الهندي خلال مؤتمر صحفي
الأخبار العالمية
روبيو: أميركا والهند تقتربان من إبرام اتفاق تجاري
25 مايو 2026
عاملا رعاية صحية يساعدان مريضا على النزول من سيارة إسعاف
الأخبار العالمية
الكونغو الديمقراطية: ارتفاع حالات تشتبه إصابتها بـ"إيبولا"
اليوم 23:16
الرئيس النيجيري بولا تينوبو
الأخبار العالمية
نيجيريا: الحزب الحاكم يرشح تينوبو لولاية رئاسية ثانية
اليوم 22:43
شمّا بنت سلطان بن خليفة تناقش القيادة المناخية في جامعة كامبريدج
علوم الدار
شمّا بنت سلطان بن خليفة تناقش القيادة المناخية في جامعة كامبريدج
اليوم 22:24
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©