الإثنين 25 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: ممارسات إيران في مضيق هرمز «إرهاب عابر للحدود»

سفن شحن في مضيق هرمز (أ ف ب)
25 مايو 2026 02:24

عبدالله أبو ضيف (القاهرة)

شدد خبراء ومحللون على أن مضيق هرمز يُعد ممراً مائياً دولياً يخضع لقواعد الملاحة الدولية، وبالتالي لا تمتلك إيران حق إغلاقه، مؤكدين أن تعطيل الملاحة في هذا الممر الحيوي يمثل شكلاً من أشكال «الإرهاب الاقتصادي»، الذي يطال مختلف شعوب العالم، ويؤثر بشكل مباشر على ملايين الأسر.
وأوضح هؤلاء، في تصريحات لـ «الاتحاد»، أن أي تهديد لمضيق هرمز ينعكس فوراً على تكلفة المعيشة، بما يؤدي إلى أعباء اقتصادية متزايدة تمس ملايين الأسر حول العالم.
وأكد مدير شؤون الخليج السابق في وزارة الحرب الأميركية، ديفيد دي روش، أن السلوك الإيراني في منطقة الخليج، بما في ذلك التهديدات المرتبطة بمضيق هرمز، يثير مخاوف قانونية وأمنية متزايدة، معتبراً أن استهداف دول لم تنخرط في أعمال عدائية ضد طهران، أو تهديد منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية، يمثل انتهاكاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وقانون النزاعات المسلحة، اللذين يفرضان التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية، ويقيدان استخدام القوة بشكل غير متناسب.
وأشار دي روش، في تصريح لـ «الاتحاد»، إلى أن أي مزاعم إيرانية تمنح نفسها حق التدخل في ممرات الملاحة داخل مضيق هرمز تفتقر إلى الغطاء القانوني، خصوصاً مع ارتباط خطوط الملاحة بالمياه الإقليمية التابعة لسلطنة عُمان، معتبراً أن استمرار التهديدات أو محاولات فرض النفوذ في الممرات البحرية، يعكس سعياً لفرض واقع أمني وسياسي جديد في المنطقة يتجاوز حدود الردع العسكري التقليدي. وأشار إلى أن غياب ردع دولي أكثر فاعلية قد يمنح طهران مساحة أوسع للاستمرار في سياسات الضغط، وتهديد استقرار المنطقة، داعياً إلى تحرك دولي أكثر تنسيقاً يجمع بين الأدوات السياسية والاقتصادية لحماية أمن الملاحة، ورفض أي محاولات لفرض السيطرة على الممرات البحرية الحيوية أو تقويض سيادة دول الخليج.
من جهته، أوضح كبير الباحثين في منتدى اليابان للدراسات، الدكتور ساتورو ناجاو، أن إيران تنتهج نموذجاً واضحاً في الاعتداء على سيادة جيرانها، لافتاً إلى أن غالبية الدول التي طالتها الاعتداءات الإيرانية لم تكن منخرطة في الصراع إلى جانب الولايات المتحدة أو إسرائيل، مما يثير تساؤلات حول جدوى هذا النهج وتداعياته.
وذكر ناجاو، في تصريح لـ «الاتحاد»، أن موقف إيران سلبي تجاه القانون والمجتمع الدولي، حيث تستخدم ورقة مضيق هرمز لممارسة الضغوط عبر توسيع نطاق الاستهداف ليشمل دولاً عدة، بما يؤدي إلى اضطراب الأسواق العالمية، ورفع أسعار النفط. وأشار إلى أن إيران لا تملك حق إغلاق مضيق هرمز، باعتباره ممراً مائياً دولياً يخضع لقواعد الملاحة الدولية، موضحاً أن الولايات المتحدة وإسرائيل لا تعتمدان بشكل أساسي على المضيق، في حين أن نحو 90% من مستخدميه هم من الدول الآسيوية.

أخبار ذات صلة
ترامب: الحصار سارٍ لحين التوصل لاتفاق مع إيران
تأهب بريطاني لمهمة محتملة لتطهير «هرمز» من الألغام
إيران
مضيق هرمز
الإرهاب
الخليج
وزارة الحرب الأميركية
طهران
واشنطن
الولايات المتحدة
أميركا
الطاقة
آخر الأخبار
ثاني الزيودي خلال مشاركته في جلسات المنتدى (وام)
الأخبار العالمية
الزيودي: مضيق هرمز يجب أن يظل ممراً مائياً دولياً حراً ومفتوحاً
25 مايو 2026
دونالد ترامب ووزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في قاعدة أندروز الجوية المشتركة في ولاية ماريلاند (أ ف ب)
الأخبار العالمية
ترامب: الحصار سارٍ لحين التوصل لاتفاق مع إيران
25 مايو 2026
سفن شحن في مضيق هرمز (أ ف ب)
الأخبار العالمية
خبراء ومحللون لـ«الاتحاد»: ممارسات إيران في مضيق هرمز «إرهاب عابر للحدود»
25 مايو 2026
سفن وقوارب في مضيق هرمز - أرشيفية
الأخبار العالمية
تأهب بريطاني لمهمة محتملة لتطهير «هرمز» من الألغام
25 مايو 2026
دخان يتصاعد عقب غارة إسرائيلية على جنوب لبنان (أ ف ب)
الأخبار العالمية
غارات إسرائيلية متواصلة على لبنان وإنذارات إخلاء جديدة
25 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©