الإثنين 25 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

كييف تعلن إسقاط 246 طائرة مسيرة

دخان يتصاعد عقب ضربات جوية على كييف
25 مايو 2026 11:38

أعلن سلاح الجو الأوكراني، في بيان عبر تطبيق "تليجرام"، اليوم الاثنين، أن قوات الدفاع الجوي الأوكراني أسقطت 246 من أصل 262 طائرة مسيرة، أطلقتها روسيا خلال هجوم جوي على جميع أنحاء شمال وجنوب وشرق أوكرانيا خلال الليل.

وقال البيان إن القوات الروسية شنت هجمات على أوكرانيا، خلال الليل، باستخدام 262 طائرة مسيرة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم".

وأضاف البيان أنه تم صد الهجوم من قبل وحدات الدفاع الجوي ووحدات الحرب الإلكترونية والطائرات المسيرة وفرق النيران المتنقلة التابعة لسلاحي الجو والدفاع الجوي الأوكرانيين.

أخبار ذات صلة
قتلى وجرحى بهجوم روسي واسع على أوكرانيا
هجوم جوي بصواريخ وطائرات مسيرة يستهدف كييف

وبحسب البيانات الأولية، وحتى الساعة 08:00 صباح اليوم الاثنين، أسقطت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية أو عطلت 246 طائرة مسيرة روسية من طرز مختلفة في جميع أنحاء شمال وجنوب وشرق أوكرانيا.

من جانبه، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى العسكريين الروس منذ بداية الحرب على الأراضي الأوكرانية في 24 فبراير 2022، إلى نحو مليون و356 ألفا و940 فردا، من بينهم 1020 قتلوا، أو أصيبوا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وجاء ذلك وفق بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم)، اليوم الاثنين.

 

المصدر: وام
طائرات مسيرة
كييف
روسيا وأوكرانيا
آخر الأخبار
دخان يتصاعد عقب ضربات جوية على كييف
الأخبار العالمية
كييف تعلن إسقاط 246 طائرة مسيرة
اليوم 11:38
«حياكم في أبوظبي» تحتفي بقصص الإمارة
الترفيه
«حياكم في أبوظبي» تحتفي بقصص الإمارة
اليوم 11:03
الإمارات والأمم المتحدة تبحثان تعزيز التعاون في مجال الاستدامة و"مؤتمر المياه 2026"
علوم الدار
الإمارات والأمم المتحدة تبحثان تعزيز التعاون في مجال الاستدامة و"مؤتمر المياه 2026"
اليوم 10:58
حجاج في المسجد الحرام في مدينة مكة
الأخبار العالمية
حجاج بيت الله الحرام يتوافدون إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية
اليوم 10:50
بالصور.. «صيف آمن وسعيد» ينطلق في الحمرية
الترفيه
بالصور.. «صيف آمن وسعيد» ينطلق في الحمرية
اليوم 10:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©