«جيم إكسبو» ضمن «دبي للألعاب الرقمية» ينطلق يونيو المقبل

دبي (الاتحاد)

مع اقتراب موعد انطلاق معرض «جيم إكسبو» ضمن فعاليات مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، يستعدُّ الحدث الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي من 5 - 7 يونيو، لتحويل دبي إلى وجهة رائدة للابتكار والألعاب الإلكترونية على مستوى المنطقة.

ويمكن للعائلات والأصدقاء، والهواة والمحترفين في الرياضات الإلكترونية، والمهتمين بالأزياء التنكرية، التطلع إلى عطلة أسبوع حافلة بالفعاليات، تتضمن المنافسات الحيّة، وتجارب اللعب التفاعلية، والعروض الترفيهية، والتجارب المصمّمة خصيصاً للجمهور. ويُقام المعرض هذا العام في القاعات 5 و6 و7 و8 في مركز دبي التجاري العالمي، مع إضافة قاعات جديدة وتجارب أكثر تنوعاً على نطاق أوسع. ويجمع المعرض الألعاب، والرياضات الإلكترونية، و«الأنمي»، وأزياء «الكوسبلاي» التنكرية، وألعاب الفيديو الكلاسيكية، والأنشطة الترفيهية العائلية، وتجارب الطعام، وثقافة المبدعين، ومتاجر التجزئة، ومجتمعات المعجبين.

وقالت منى الفلاسي، مدير إدارة استراتيجية الرياضة الإلكترونية في مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: معرض «جيم إكسبو» هو الحدث الأبرز ضمن مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية، ومن المتوقع أن تكون نسخة 2026 الأكبر والأكثر حماساً في تاريخ الحدث. وفي هذا العام، سيجد الزوّار مناطق جديدة كلياً، وتجارب ألعاب أكثر، وفرصاً أكبر لاستكشاف مختلف جوانب ثقافة الألعاب، من الرياضات الإلكترونية وعروض الأزياء التنكرية إلى «الأنمي» وألعاب الفيديو الكلاسيكية والأنشطة الترفيهية العائلية، ومجتمعات المبدعين.

وأضافت: لكل مَن يرغب في المنافسة، أو استكشاف تجارب جديدة، أو التواصل مع المهتمين بمجال الألعاب، أو حتى الاستمتاع بالأجواء، يقدّم المعرض خيارات تناسب الجميع، ونشجّع الزوّار على حجز تذاكرهم مُبكراً.



تشمل التجارب: - أكثر من 300 جهاز ألعاب، وأنظمة محاكاة، وتجارب تفاعلية موزّعة على أكثر من 10 مناطق غامرة مصمَّمة لتناسب مختلف اللاعبين.

- مشاهدة بطولات الرياضات الإلكترونية، والمسابقات المجتمعية، والنهائيات الحماسية التي تضم نخبة اللاعبين، والمواهب الصاعدة، وأشهر الألعاب المفضلة للمتابعين.

- الاستمتاع بعودة بطولة «كوسبلاي دبي» للأزياء التنكرية، حيث يتنافس عدد من أكثر فناني الأزياء التنكرية إبداعاً في المنطقة على جوائز قيّمة.

- المناطق المخصَّصة للعائلات، وصالات ألعاب الفيديو الكلاسيكية، وتجارب المبدعين، والفعاليات التفاعلية للجمهور، والأنشطة الترفيهية العملية المناسبة لمختلف الأعمار.

وتتضمن المناطق الجديدة:

- منطقة «نيو طوكيو»: عالم «أنمي» مستقبلي مستوحى من عالم «السايبربانك»، يضم مواقع مميزة لالتقاط الصور، والمجسَّمات الفنية، وتجارب تفاعلية، وأجواء مستوحاة من ثقافة البوب لتمثل الأساليب البصرية لعالم «الأنمي».

- منطقة «أمازون باتل أرينا»: ساحة معركة ليزر داخلية غامرة، تضم مناطق مجهزة، وتقديم إحاطات مباشرة للمهام، وأسلوب لعب يشبه المتاهة، ومنافسات فرق مليئة بالتشويق.

- مرآب «جيتور فيلوسيتي»: منطقة رياضية عالية الطاقة تجمع بين أجهزة محاكاة للسباقات، وتجارب قيادة تفاعلية، وسيارة للعرض لعشاق السرعة وعالم السيارات.

أبرز الفعاليات المفضلة:

- منطقة المنصة الرئيسة: القلب النابض لمعرض «جيم إكسبو»، حيث تستضيف أبرز لحظات الرياضات الإلكترونية، والبطولات المباشرة، وعروض الكوسبلاي، والفقرات الترفيهية، والمسابقات، والتجارب المسرحية المفضلة للجمهور طوال عطلة الأسبوع.

- منطقة الألعاب: مساحة ألعاب تفاعلية ضخمة تضم أكثر من 100 جهاز ألعاب لأجهزة الكمبيوتر وأجهزة «الكونسول»، مع تجارب تناسب اللاعبين المحترفين والمبتدئين على حدٍّ سواء.

- منطقة العائلة: وجهة مخصَّصة لمختلف الأعمار، تزخر بألعاب الكمبيوتر وألعاب «الكونسول»، وورش العمل الإبداعية، وظهور الشخصيات الكرتونية، والأنشطة العائلية، والتجارب التفاعلية المصممة للأطفال والعائلات.

- منصة «جست دانس»: يمكن للزوّار المشاركة في مسابقات رقص حماسية مباشرة، وتحديات جماهيرية، ومنافسات تفاعلية طوال فترة الحدث.

- منطقة «ألعاب الريترو»: تجربة تُعيد ذكريات الماضي وتحتفي بالألعاب الكلاسيكية الشهيرة مثل «باك - مان»، «تتريس»، و«دونكي كونغ»، إلى جانب أجهزة «البينبول» وألعاب «الأركيد» القديمة المفضلة.

- مناطق المأكولات والمشروبات: تضم أكثر من 25 عربة طعام ومناطق للوجبات الخفيفة والحلويات وأنشطة العلامات التجارية، للحفاظ على أجواء الحماس والطاقة طوال عطلة نهاية الأسبوع.

- منطقة «ذا ناروز» بدعم من دبي للثقافة: سوق إبداعي نابض بالحياة يسلِّط الضوء على أكثر من 80 فناناً ومقتنياً ومبدعاً وبائعاً محلياً، يقدِّمون أعمالاً فنية ومقتنيات ومنتجات وتجارب فريدة مستوحاة من الألعاب و«الأنمي» والثقافة الشعبية.