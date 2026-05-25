السعودية تدعو الحجاج إلى الالتزام بخطط التفويج

طلبت وزارة الحج والعمرة في السعودية، اليوم الاثنين، من حجاج بيت الله الحرام إلى ضرورة الالتزام بخطط التفويج المعتمدة ومواعيدها المحددة، من أجل تحقيق الانسيابية في التنقل بين المشاعر المقدسة، ويعزز من سلامتهم وراحتهم خلال أداء المناسك.

وأوضحت الوزارة، في بيان اليوم الاثنين، أن خطط التفويج تُبنى وفق نماذج تشغيلية دقيقة، تراعي توزيع الحجاج وإدارة كثافتهم في مختلف المسارات، بما يضمن انسيابية الحركة ويحد من التكدس، مشيرة إلى أن الالتزام بالمواعيد المحددة للتنقل يُعد عنصراً أساسياً في نجاح منظومة حركة الحجاج خلال موسم الحج.

ودعت الوزارة الحجاج إلى الالتزام ببرامج شركات الحج، والتقيد بالجداول الزمنية المحددة للتفويج، وعدم التنقل بشكل فردي خارج الإطار التنظيمي، لما قد يترتب على ذلك من تأثير مباشر على انسيابية الحركة في المسارات والمواقع المختلفة.

ويقضي الحجاج ليلتهم في مشعر منى على أن يتوجهوا غدا الثلاثاء التاسع من ذي الحجة إلى عرفة لأداء ركن الجد الأكبر، الوقوف بعرفة.