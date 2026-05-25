سلطان عمان وأمير قطر يبحثان التطورات الإقليمية والدولية

بحث صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق، سلطان عمان وصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، اليوم الاثنين، أبرز التطورات الإقليمية والدولية.

وتبادل جلالة السلطان وسمو الأمير، خلال اتصال هاتفي، التهاني والتبريكات بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

ونقلت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا) أنه "جرى، خلال الاتصال، استعراض العلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية".

وأضافت الوكالة "أشاد جلالة السلطان بالدور الذي يضطلع به سمو الأمير في الأزمة الحالية، وما يبذله من مساعٍ لدعم الحوار وتهيئة الظروف للتوصل إلى حلول سلمية".

وأكد سموه وجلالة السلطان على أهمية التوصل إلى حل في أقرب وقت، بما يسهم في حفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.