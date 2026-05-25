ضيوف الرحمن يؤدون اليوم ركن الحج الأعظم في عرفات

قضى حجاج بيت الله الحرام يوم أمس، في مشعر منى «يوم التروية»، وسط أجواء إيمانية من التلبية والتسبيح والتكبير، تقرباً إلى الله تعالى، سائلين قبوله ومغفرته، مقتدين في ذلك بسنة النبي محمد، صلى الله عليه وسلم.

ووصل الحجاج بملابس الإحرام البيضاء، سواء بالحافلات أو سيراً على الأقدام إلى منى، أكبر مدينة خيام في العالم، بعد أدائهم «طواف القدوم» حول الكعبة في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

أما الحجاج المتمتعون، فأحرموا من أماكن إقامتهم داخل مكة المكرمة أو خارجها، حيث أقام الجميع في منى حتى طلوع شمس اليوم التاسع من ذي الحجة ليتوجهوا بعدها إلى عرفات اليوم لأداء ركن الحج الأعظم «الوقفة الكبرى» قبل العودة إلى منى بعد النفرة من عرفة والمبيت بمزدلفة لقضاء أيام التشريق الـ10 والـ11 والـ12 والـ13 ورمي الجمرات الثلاث ما لم يتعجلوا.

ويقع مشعر منى بين مكة المكرمة ومزدلفة على مسافة 7 كيلومترات شمال شرق المسجد الحرام، ويعد جزءاً من الحرم المكي وتحيط به الجبال من جهتيه الشمالية والجنوبية ولا يسكن إلا في موسم الحج، ويحده من جهة مكة جمرة العقبة، ومن جهة مزدلفة وادي محسر.

وسجلت درجة الحرارة أمس، في مشعر منى، 45 درجة مئوية.

وسجل مشعر عرفات درجة الحرارة الأعلى بين المشاعر المقدسة منذ بداية الموسم، بعد تسجيله 48 درجة مئوية يوم السبت الماضي، فيما أشارت القراءات الأولية إلى احتمالية وصول درجات الحرارة اليوم الثلاثاء، في عرفات إلى نحو 45 درجة مئوية خلال ساعات الذروة. ودعت السلطات، حجاج بيت الله الحرام إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، خاصة خلال فترة الظهيرة، والإكثار من شرب السوائل واستخدام المظلات، بما يسهم في التخفيف من الإجهاد الحراري، والمحافظة على سلامتهم أثناء أداء المناسك. كما أكدت أهمية التزام ضيوف الرحمن بخطط التفويج المعتمدة ومواعيدها المحددة، بما يسهم في تحقيق الانسيابية في التنقل بين المشاعر المقدسة، ويعزز من سلامتهم وراحتهم خلال أداء المناسك.

وأوضحت أن خطط التفويج تُبنى وفق نماذج تشغيلية دقيقة، تراعي توزيع الحجاج وإدارة كثافتهم في مختلف المسارات، بما يضمن انسيابية الحركة ويحد من التكدس، مشيرةً إلى أن الالتزام بالمواعيد المحددة للتنقل يُعد عنصراً أساسياً في نجاح منظومة حركة الحجاج خلال موسم الحج.

ومع بدء التصعيد إلى المشاعر المقدسة، اكتملت استعدادات النقل في واحدة من أكبر عمليات التفويج الموسمية، بعد أن أنهت النقابة العامة للسيارات إجراءات التسجيل لـ73 منشأة، للدفع بما يقارب 24 ألفاً و334 حافلة، خُصصت لنقل الحجاج بين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

وانطلق قطار المشاعر المقدسة، أمس الأول، في أولى رحلاته لموسم الحج الحالي لخدمة ضيوف الرحمن في تنقلاتهم بين المشاعر المقدسة في منى وعرفات ومزدلفة، عبر منظومة متكاملة تضم 9 محطات موزعة على طول مسار القطار.

يتمتع قطار المشاعر بقدرة استيعابية فائقة، إذ تصل سعة القطار الواحد إلى نحو 3000 راكب، فيما تبلغ طاقته التشغيلية 72 ألف راكب في الساعة وتستهدف الخطة التشغيلية لهذا الموسم نقل ما يزيد عن 2 مليون راكب عبر 2000 رحلة.