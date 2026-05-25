«التعاون الخليجي».. مسيرة حافلـة بإنجازات مميــزة بشتى المجالات

26 مايو 2026 02:04

الرياض (الاتحاد)

أحيا مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمس، الذكرى الـ45 لتأسيسه، وسط مسيرة حافلة بإنجازات مميزة في شتى المجالات، جعلت منه نموذجاً للعمل الإقليمي التكاملي، وأثبتت صوابية الرؤية للقادة المؤسسين الذين أرسوا دعائمه. وجددت الذكرى الـ45 لتأسيس المجلس التأكيد على التزام الدول الأعضاء بمواصلة مسيرة العمل الخليجي المشترك، وتحقيق المزيد من التكامل في كل المجالات، بما يلبي تطلعات شعوب الخليج نحو مستقبل أكثر استقراراً وازدهاراً. 
ولا يزال المجلس شاهداً على وحدة الهدف والمصير، ومستمراً في مسيرة التعاون بدعم وتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس الذين أولوا العمل الخليجي المشترك جل اهتمامهم؛ حرصاً على تعزيز التكامل بين شعوب ودول المجلس في مختلف المجالات بخطوات مدروسة لتنسيق السياسات والاستراتيجيات ضمن إطار جماعي يلبي طموحات الحاضر وتطلعات المستقبل. 
وعلى مدار تلك العقود، مثَّل المجلس صرحاً إقليمياً شامخاً صمد أمام الكثير من التحديات التي واجهته منذ نشأته، وأمام التداعيات التي تؤثر في أمن دوله واستقرارها، لاسيما في ضوء ما شهدته المنطقة من أزمات متلاحقة.
واستطاع المجلس، من خلال حكمة قادته وسداد رؤيتهم، ترسيخ مكانته إطاراً قوياً للأمن الجماعي، وسياجاً لحماية مكتسبات دوله، والتصدي للأخطار التي تعترضها، إضافة إلى أداء فاعل في الصراعات التي شهدتها المنطقة.

الاعتداءات الإيرانية

في ضوء الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي تعرضت لها دول مجلس التعاون منذ نهاية فبراير الماضي، أعرب أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس في القمة الخليجية التشاورية الاستثنائية التي عقدوها في جدة في 28 أبريل عن الإدانة والاستنكار الشديدين لتلك الاعتداءات التي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي وقواعد حسن الجوار.
وأظهرت المواقف والتصريحات الرسمية الصادرة عن الدول الخليجية عمق التضامن المشترك والتنسيق الأمني والسياسي رفيع المستوى لردع الاستفزازات وتأمين خطوط الملاحة والممرات المائية الحيوية في المنطقة، وأن حماية السيادة الوطنية والمكتسبات التنموية لدولها وشعوبها خط أحمر لا يمكن التهاون به أمام أي اعتداء أو تهديد خارجي يهدد استقرار الخليج العربي.  وشكَّل مجلس التعاون الخليجي مظلة جامعة لتوحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية والدولية، وأصبح أداة فاعلة في دعم العلاقات الاقتصادية والسياسية بين دوله ومع شركائه الدوليين.

