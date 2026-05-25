مقتل 4 فلسطينيين بنيران إسرائيلية في غزة

غزة (الاتحاد)



قُتل 4 فلسطينيين، بينهم سيدة وطفلة، وأصيب 17 آخرون بجروح، أمس، بنيران القوات الإسرائيلية في قطاع غزة.

ونقل المركز الفلسطيني للإعلام عن مصدر طبي قوله إن «سيدة وطفلة قتلتا و17 أصيبوا في حصيلة أولية جراء استهداف الاحتلال خيمة للنازحين بمواصي خان يونس». وأشار المركز إلى «مقتل شخص متأثراً بإصابته قبل أيام جرّاء قصف إسرائيلي استهدف عناصر أمن قرب دوّار الـ17 بمنطقة التوام شمال غربي قطاع غزة». وكانت مصادر طبية أفادت بمقتل شاب متأثراً بجروح أُصيب بها قبل يومين إثر قصف الاحتلال على مواصي خان يونس، لافتة إلى إصابة شخص جراء قصف الاحتلال منزلا في مخيم المغازي.