الثلاثاء 26 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
إيطاليا: نعتزم المشاركة في مهام غير حربية لضمان حرية الملاحة بـ «هرمز»

سفينة شحن تجارية تعبر مضيق هرمز (أرشيفية)
26 مايو 2026 02:04

روما (وكالات)

أعرب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني عن أمل بلاده في الإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران «في وقت وجيز»، وجدد التأكيد على أن روما تعتزم المشاركة في مهام غير حربية لضمان حرية الملاحة بمضيق هرمز، ولكن تحت مظلة الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي.
ونقلت وكالة «آكي» عن تاياني قوله، على هامش فعاليات يوم أفريقيا 2026 بالعاصمة روما: «نحن على أتم الاستعداد للقيام بدورنا، كما سبق أن صرحنا، بمجرد التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، للمشاركة في عملية تضمن حرية الملاحة لسفننا التجارية، فلدينا خبرة واسعة في إزالة الألغام في المضيق، ونسعى جاهدين لتعويض الوقت الضائع نظراً لكثرة السفن التي يجب أن تمر، سواء ناقلات النفط أو تلك التي تحمل الأسمدة».
وتابع تاياني: «نعتزم المشاركة في مهام غير حربية، ولكن تحت مظلة الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، أو اتفاقية دولية تضم العديد من الدول، نظراً لوجود بعض المسائل مع تركيا».
ووصف الوزير استئناف الملاحة عبر مضيق هرمز بأنه أمر بالغ الأهمية للنظام الاقتصادي بأكمله، مضيفاً أن الحكومة تواصل مراقبة الوضع، وأعرب عن «الأمل في حل مشكلة الطاقة بأسرع وقت ممكن».

