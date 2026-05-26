الحجاج يؤدون الركن الأعظم على صعيد عرفات

تجمّع حشد كبير من المسلمين على صعيد عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج، في ظل درجات حرارة مرتفعة قاربت 40 درجة مئوية.

وشهد ضيوف الرحمن خطبة يوم عرفة لعام 1447هـ، بمسجد نمرة، بمشعر عرفات.

وأدى ضيوف الرحمن صلاتي الظهر والعصر جمعًا وقصرًا في مخيماتهم بعرفات، بعد استماعهم إلى خطبة عرفة، وسط أجواء إيمانية يسودها الخشوع والسكينة، في ظل منظومة متكاملة من الخدمات والتنظيم والرعاية التي هيأتها المملكة لضيوف الرحمن.

ومنذ الفجر، تلا آلاف الحجاج بملابس الإحرام آيات من القرآن على الجبل البالغ ارتفاعه 70 مترا قرب مكة المكرمة.

ووزع متطوعون عبوات مياه ومظلات وطعاما على عشرات آلاف الحجاج أثناء توجههم إلى جبل عرفات.

وأدى أكثر من 1.5 مليون شخص فريضة الحج هذا العام.



