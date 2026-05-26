اليابان تبدأ مفاوضات الشراكة الاقتصادية مع "ميركوسور" خلال قمة السبع

ذكرت وكالة كيودو اليابانية للأنباء اليوم أن طوكيو ستبدأ مفاوضات اتفاقية ​الشراكة الاقتصادية مع تكتل دول أميركا الجنوبية (ميركوسور) حيث من المقرر ‌الإعلان ⁠عن بدء محادثات ‌اتفاقية الشراكة ⁠الاقتصادية خلال قمة ​بين ⁠رئيسة الوزراء اليابانية ⁠ساناي تاكايتشي والرئيس البرازيلي ⁠لويس إيناسيو لولا دا سيلفا على ⁠هامش اجتماعات ​مجموعة ⁠السبع في فرنسا الشهر المقبل.

وصرح لولا العام الماضي في قمة ​ميركوسور بأن ‌التكتل يجب ​أن يركز على تعزيز علاقاته ​مع الدول ⁠الآسيوية مثل اليابان والصين وكوريا الجنوبية والهند ​وفيتنام وإندونيسيا.