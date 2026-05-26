ترامب بعد فحصه الطبي: صحتي "ممتازة"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء بعد خضوعه للفحص الطبي السنوي إن وضعه الصحي "ممتاز"، وذلك قبل أيام قليلة من بلوغه الثمانين من العمر.

وقال ترامب عبر منصته "تروث سوشال" بعد خضوعه للفحص الطبي في مستشفى عسكري قرب واشنطن "سارت الأمور بشكل ممتاز".

ووصل ترامب إلى مركز والتر ريد الطبي العسكري الوطني قرب واشنطن قرابة الساعة 8.50 صباحا بالتوقيت المحلي (12,50 ظهرا بتوقيت غرينتش). ويشير جدوله إلى أن ترامب يعقد اجتماعا في الساعة 1,30 ظهرا بالتوقيت المحلي (17,30 بتوقيت غرينتش) في البيت الأبيض.

وعادة ما يُنشر ملخص للفحوصات الطبية التي يخضع لها الرئيس بعد ساعات أو أيام قليلة. إلا أن مستوى التفاصيل يخضع لتقدير البيت الأبيض.



