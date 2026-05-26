حجاج بيت الله الحرام يرمون اليوم جمرة العقبة ونحر الهدي

أنهى أكثر من 1.7 مليون حاج، أمس، ركن الحج الأعظم بالوقوف في جبل عرفات، حيث تمت عملية النفرة بكل يسر بعد غروب شمس يوم التاسع من شهر ذي الحجة، إلى مشعر مزدلفة، والذي تهيأ لاستقبالهم.

وفور وصولهم إلى مزدلفة، أدى الحجاج صلاتي المغرب والعشاء جمع تأخير اقتداء بسُنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وباتوا ليلتهم فيها على أن يتوجهوا صباح اليوم الأربعاء، أول أيام عيد الأضحى إلى مشعر منى، واستكمال مناسك الحج، ورمي الجمرات الثلاث، العقبة والوسطى والصغرى، ويمكثون فيها حتى 13 ذي الحجة، إلّا من تعجّل.

وتُعَد النفرة من عرفات إلى مزدلفة المحطة الثالثة في رحلة الحجاج عبر المشاعر المقدسة، وقد اتسمت حركتهم بالانسيابية التامة.

وأكدت ​خطبة يوم عرفة أن الحج ​فريضة خالصة لله ⁠لا مجال فيها للشعارات السياسية أو النداءات الحزبية، وتقوم على الخضوع لله، واتباع سُنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم.

وقال الشيخ علي بن عبد الرحمن بن علي ​الحذيفي في الخطبة التي ألقاها أمس، في مسجد نمرة، إن «الحجاج ‌قدموا من كل فج عميق لأداء النسك، إرضاء لله تعالى وطلباً لثوابه، يعظمون ‌البيت العتيق والمشاعر المقدسة».

وأضاف: «لا ‌فسوق ولا جدال في الحج، ولا شعارات سياسية، ولا نداءات حزبية، بل خضوع لله، واتباع لسُنة نبيه».

وأدى الحجاج صلاتي الظهر والعصر جمعاً ⁠وقصراً في مسجد ‌نمرة اقتداء بالرسول محمد صلى الله عليه وسلم، فيما دعا المركز الوطني ⁠للأرصاد ضيوف الرحمن إلى تجنُّب التعرض المباشر لأشعة الشمس ⁠مع الحرص على البقاء في المواقع المظللة حتى الساعة الرابعة مساء أمس، ​لعدم الإصابة بالإجهاد الحراري.

وأعلنت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، أمس، أن إجمالي أعداد الحجاج هذا العام بلغ مليوناً و707 آلاف و301 حاجّ وحاجَّة، منهم مليون و546 ألفاً و655 حاجاً وحاجَّة، قدموا من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، فيما بلغ عدد حجاج الداخل 160 ألفاً و646 حاجاً وحاجَّة، من المواطنين والمقيمين.

وبيَّنت الهيئة في نتائجها الإحصائية أن عدد الحجاج الذكور من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج بلغ 893 ألفاً و396 حاجاً، بينما بلغ عدد الحاجَّات الإناث من الإجمالي العام لأعداد حجاج الداخل والخارج 813 ألفاً و905 حاجَّات. وأوضحت الهيئة طُرق قدوم الحجاج من خارج المملكة، حيث وصل مليون و485 ألفاً و729 حاجاً وحاجَّة، عن طريق المنافذ الجوية، بينما وصل 54 ألفاً و429 حاجاً وحاجَّة عن طريق المنافذ البرية، ووصل عن طريق المنافذ البحرية 6497 حاجاً وحاجَّة.