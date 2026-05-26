مصر وقطر تتطلعان إلى بلورة اتفاق يضع حداً للحرب

أعربت مصر وقطر، أمس، عن تطلعهما لنجاح المساعى الدبلوماسية الراهنة، وبلورة اتفاق يضع حداً للحرب، ويؤسس لمرحلة جديدة في المنطقة.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى أمس، بين وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، تبادل خلاله الجانبان الرؤى وتنسيق المواقف ازاء التطورات التي تشهدها المنطقة، وفق بيان للخارجية المصرية.

وتناول المسؤولان آخر مستجدات المفاوضات الأميركية - الإيرانية، حيث تبادلا الرؤى بشأن سبل سد الفجوات فى المفاوضات، بما يسهم فى التوصل لاتفاق توافقي يراعي شواغل جميع الأطراف.

واستمع وزير الخارجية المصري، خلال الاتصال، إلى تقييم المسؤول القطري حول المساعي الأخيرة المبذولة لسرعة التوصل الي اتفاق ينهي حالة الحرب الحالية، ويؤسس لعملية تفاوض تعالج الشواغل الأمنية والسياسية والاقتصادية كافة.