إيطاليا.. أعلى تحذير من الحر في 4 مدن

أصدرت وزارة الصحة الإيطالية أعلى مستوى من التحذير بسبب موجة حر مرتقبة ستجتاح البلاد، مع توقعات بتجاوز درجات الحرارة 30 درجة مئوية في العديد من المناطق يوم الخميس.

وشمل التحذير الأقصى مدن روما وفلورنسا وبولونيا وتورينو، وهو مستوى يعني أن حتى الأشخاص الأصحاء قد يتعرضون لتأثيرات صحية سلبية نتيجة الحرارة غير المعتادة لهذا الوقت من العام.

وتشهد إيطاليا منذ أيام طقسًا مشمسًا وسماء شبه صافية، تزامنًا مع ارتفاع مبكر في درجات الحرارة بمختلف أنحاء البلاد، مقارنة بالمعدلات الموسمية المعتادة.

ومن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة يوم الجمعة، على أن تخرج جميع المدن الإيطالية من مستوى التحذير الأقصى بحلول عطلة نهاية الأسبوع.

وفي العاصمة روما، وقّع رئيس البلدية روبرتو جوالتيري، الأربعاء، قرارًا يتضمن إجراءات للوقاية من الحرائق وإدارة المخاطر المرتبطة بموجات الحر.

ومن بين هذه الإجراءات، فتح المرافق العامة الكبرى المجهزة بأنظمة تبريد أمام السكان خلال فترات تفعيل التحذير “الأحمر”، وهو أعلى مستويات الإنذار.

كما ينص القرار على منح فترات راحة خلال ساعات الظهيرة للعاملين في قطاعي البناء والزراعة، في أماكن مظللة أو مكيفة، مع توفير وسائل تهوية أو تبريد عند الحاجة.

وفي سياق متصل، أفادت خدمة الطقس في العاصمة البريطانية لندن، الثلاثاء، بأن درجات الحرارة بلغت 34.8 درجة مئوية، محطمة الرقم القياسي السابق البالغ 32.8 درجة، والمسجل في عامي 1922 و1944.

ويؤكد خبراء أن الظواهر الجوية المتطرفة وغير المتوقعة أصبحت أكثر تكرارًا مع استمرار ارتفاع حرارة الأرض، محذرين من أن هذه الظواهر، التي تحدث أحيانًا في أوقات وأماكن غير مألوفة، تزيد من تعرّض السكان للمخاطر.