الخميس 28 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«الصحة العالمية»: الحرب تعقد جهود احتواء «إيبولا» في الكونغو الديمقراطية

عامل صحي يقوم بعملية تطهير شرق الكونغو (وكالات)
28 مايو 2026 01:34

جنيف (الاتحاد)

حذّرت منظمة الصحة العالمية، أمس، من أن الحرب الدائرة في شرق الكونغو الديمقراطية تعقّد بشكلٍ كبير جهود احتواء تفشي وباء «إيبولا» القاتل، داعياً إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وقال مدير عام المنظمة، تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، عبر «إكس»: «شرق الكونغو الديمقراطية يواجه الآن كارثة تتمثل في تصادم بين المرض والنزاع، في وقت يطغى تفشي «إيبولا» في مقاطعة إيتوري على قدرة الاستجابة». وسجلت منظمة الصحة العالمية 10 وفيات مؤكدة بـ«إيبولا» و220 حالة وفاة مشتبهاً بها في الكونغو الديمقراطية منذ منتصف مايو، بالإضافة إلى 900 حالة إصابة مشتبه بها منذ إعلان كينشاسا تفشي المرض في 15 مايو.
وقالت منظمة الصحة العالمية: إن الانتشار الفعلي للفيروس ربما يكون أكبر بكثير، فيما رجّح الخبراء أن الفيروس ينتشر منذ فترة.
وكرر غيبرييسوس أن سلالة بونديبوغيو من «إيبولا» المنتشرة في الكونغو الديمقراطية، لا يوجد لها لقاح أو علاج معتمد.
وقال: «إن وقف انتقال عدوى (إيبولا) يعتمد كلياً على وصول المساعدات الإنسانية».
لكن انعدام الأمن يُمثل عقبة هائلة في شرق الكونغو الديمقراطية الذي يُعاني منذ ثلاثة عقود من نزاع تنخرط فيه العديد من الجماعات المسلحة. وتغيب الخدمات الحكومية إلى حد كبير عن المناطق الريفية في مقاطعة إيتوري منذ عقود.
وأسف غيبرييسوس لكون «الاشتباكات تؤدي إلى نزوح جماعي، وتدفع المخالطين إلى مخيمات مكتظة، وتقطع ممرات الاحتواء الحيوية».
ونبّه إلى أن «العاملين في الخطوط الأمامية يخاطرون بكل شيء، فيما تجعل الهجمات على المرافق الصحية تتبّع الحالات ومخالطيها أمراً شبه مستحيل».

أخبار ذات صلة
أوغندا تغلق الحدود مع الكونغو بسبب إيبولا
تشكيل خلية طوارئ وطنية في موريتانيا لمتابعة فيروس "إيبولا"
منظمة الصحة العالمية
تيدروس أدهانوم غيبرييسوس
إيبولا
الكونغو الديمقراطية
آخر الأخبار
سفن تجارية وقوارب صيد عالقة في مضيق هرمز (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: المفاوضات مع إيران تسير على نحو جيد
اليوم 01:34
طفل سوداني في مخيم دالي في طويلة (من المصدر)
الأخبار العالمية
خبراء في الشؤون الأفريقية لـ «الاتحاد»: مخاوف متزايدة من تحوّل السودان إلى أكبر بؤرة للجوع
اليوم 01:34
ضيوف الرحمن خلال أداء المناسك (رويترز)
الأخبار العالمية
حجاج بيت الله الحرام يستكملون أداء مناسكهم خلال أيام التشريق
اليوم 01:34
عامل صحي يقوم بعملية تطهير شرق الكونغو (وكالات)
الأخبار العالمية
«الصحة العالمية»: الحرب تعقد جهود احتواء «إيبولا» في الكونغو الديمقراطية
اليوم 01:34
أشخاص يسيرون بجوار بركة مياه راكدة في مخيم يأوي نازحين جنوب غزة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
مسؤول طبي لـ «الاتحاد»: غزة مقبلة على كارثة صحية  مع حلول فصل الصيف
اليوم 01:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©