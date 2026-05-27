حجاج بيت الله الحرام يستكملون أداء مناسكهم خلال أيام التشريق

مكة المكرمة (الاتحاد)



يستكمل ضيوف الرحمن، اليوم، أداء مناسكهم في مشعر منى خلال أيام التشريق، التي يرمون فيها الجمرات الثلاث، وذلك بعد أداء طواف الإفاضة، ثم يختتمون حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة.

وأدى 1.7 مليون حاج، أمس، طواف الإفاضة في المسجد الحرام، بعد أن منّ الله عليهم بالوقوف على صعيد عرفات والمبيت بمزدلفة ورمي جمرة العقبة الكبرى.

وأدى الحجاج المناسك، وسط منظومة متكاملة من الخدمات التنظيمية والصحية والأمنية التي أعدتها الجهات المعنية، لضمان انسيابية الحركة وسلامة ضيوف الرحمن.

وشهدت ساحات المسجد الحرام كثافة في حركة الطائفين، الذين أدوا نسكهم في أجواء إيمانية مفعمة بالطمأنينة والخشوع.

ويستكمل الحجاج بعد أداء طواف الإفاضة مناسكهم في مشعر منى خلال أيام التشريق التي توافق 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، والتي يرمون فيها الجمرات الثلاث، ثم يختتمون حجهم بطواف الوداع قبيل مغادرتهم مكة المكرمة.

وواصل الحجاج أداء نسك رمي الجمرات في مشعر منى برمي الجمرة الكبرى «جمرة العقبة» بسبع حصيات وسط انسيابية في الحركة، وتنظيم دقيق وفق خطط التفويج المعتمدة.

وشهدت منشأة الجمرات والساحات المحيطة بها انسيابية في تنقل الحجاج دون تسجيل حالات تزاحم أو تدافع في مختلف طوابق جسر الجمرات مع تكامل الخدمات الأمنية والصحية والإسعافية وخدمات النظافة والدفاع المدني إلى جانب انتشار رجال الأمن لتنظيم حركة الحشود على المداخل والمخارج.

وتبلغ الطاقة الاستيعابية لمنشأة الجمرات أكثر من 300 ألف حاج في الساعة، بما يتيح تفويجاً مرناً وآمناً خلال ذروة أداء شعيرة رمي الجمرات في أيام التشريق.

واتسمت حركة الحجاج نحو جسر الجمرات بالتدرج والمرونة عبر دفعات منظمة جرى توزيعها على الأدوار المختلفة بحسب الخطط المعدة مسبقاً فيما عاد الحجاج إلى مقار إقامتهم بسهولة ويسر عقب إتمام النسك.

كما شهدت الطرق في مشعر منى مرونة في الحركة المرورية وتنقل الحجاج، بما يعكس نجاح الخطط التشغيلية والتنظيمية المعدة لخدمة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج.

وسجّلت الهيئة العامة للطرق عبور أكثر من 130 ألف مركبة عبر الطرق المؤدية إلى مكة المكرمة خلال يوم 9 ذي الحجة، ضمن الجهود التشغيلية والتنظيمية الهادفة إلى تسهيل حركة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج، ورفع كفاءة التنقل على شبكة الطرق في مختلف الاتجاهات المؤدية إلى العاصمة المقدسة.

كما أعلنت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، أن إجمالي عدد الحجاج هذا العام بلغ مليون و707 آلاف و301 حاجّ وحاجَّة، بينهم مليون و546 ألفاً و655 حاجّاً من خارج المملكة عبر المنافذ المختلفة، و160 ألفاً و646 حاجّاً من المواطنين والمقيمين في المملكة.