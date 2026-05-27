واشنطن: المفاوضات مع إيران تسير على نحو جيد

قال البيت الأبيض، أمس، ⁠إن التقرير ⁠الذي بثه التلفزيون ​الإيراني الرسمي، ويستشهد بمسودة إطار ⁠عمل ​أولي ​وغير ‌رسمي لمذكرة ​تفاهم ⁠بين إيران ​والولايات المتحدة «غير ⁠صحيح»، ‌وإن المذكرة المشار ‌إليها «مختلقة بالكامل».

وأوضحت المتحدثة ​باسم ⁠البيت الأبيض، أوليفيا ⁠ويلز، أن المفاوضات بشأن إيران تسير على نحو جيد، لافتةً إلى أن «الرئيس دونالد ترمب وضع خطوطاً حمراء واضحة في هذا الشأن». وأعلن التلفزيون ⁠الإيراني الرسمي، أنه حصل على مسودة إطار عمل أولي ‌غير رسمي لمذكرة تفاهم بين طهران وواشنطن.

وأضاف ‌أنه «بموجب هذا الإطار، ستسمح إيران ‌بعودة حركة ‌الملاحة التجارية ⁠عبر مضيق هرمز إلى مستويات ⁠ما ‌قبل الحرب في ⁠غضون شهر، في المقابل، ستسحب ⁠الولايات المتحدة قواتها ⁠العسكرية من محيط إيران، وترفع الحصار البحري المفروض على موانئها».

في غضون ذلك، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، إن إيران لن تحصل على تخفيف للعقوبات مقابل تخليها عن اليورانيوم عالي التخصيب.

وقال ترامب في تصريح تلفزيوني، رداً على سؤال عمّا إذا كان الاتفاق الحالي يعني أن إيران ستتخلى عن اليورانيوم عالي التخصيب مقابل تخفيف العقوبات: «لا، لا، على الإطلاق.. لا تخفيف للعقوبات، لا».

إلى ذلك، قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرجي ريابكوف، أمس، إن مقترح موسكو بشأن نقل اليورانيوم المخصب من إيران لا يزال مطروحاً على الطاولة، «لكن روسيا لا تفرض خدماتها على أحد».

وأضافت ريابكوف في تصريحات صحافية، أن «روسيا أبلغت الولايات المتحدة مراراً باستعدادها لنقل اليورانيوم المخصب من إيران».

وأشار إلى أنه «حال التوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران، فإن مصير اليورانيوم المخصب سيكون موضوعاً لمزيد من المناقشات».