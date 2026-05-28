تقرير أممي: ارتفاع درجات الحرارة العالمية يقترب من مستويات شبه قياسية خلال 5 سنوات

توقع التقرير السنوي الصادر، اليوم الخميس، ⁠عن المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة ومكتب الأرصاد الجوية البريطاني، وصول متوسط درجات الحرارة حول العالم إلى مستويات شبه قياسية خلال السنوات الخمس المقبلة، وسط تكهنات بارتفاع درجات الحرارة في القطب الشمالي بوتيرة أسرع من المناطق الأخرى.

وأشار التقرير السنوي، الذي يقدم تنبؤات بشأن درجات الحرارة والأمطار في مناطق إقليمية، إلى أن متوسط درجات ​الحرارة السنوية في أنحاء العالم بالقرب من سطح الأرض يتراوح بين 1.3 و1.9 درجة مئوية فوق مستويات فترة ما قبل عصر الصناعة بين عامي 1850 و1900.

وتعهدت الدول في ‌اتفاقية باريس لعام ⁠2015 بمحاولة منع تجاوز متوسط درجات الحرارة العالمية 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ‌ما قبل عصر الصناعة، إذ لوحظ أن الظواهر المناخية تزداد شدة عند تجاوز هذا الحد.

وذكر التقرير أنه من المرجح جدا ⁠أن يتجاوز متوسط درجات الحرارة في أنحاء العالم بالقرب من سطح الأرض مؤقتا 1.5 درجة ⁠مئوية فوق متوسط مستويات ما قبل عصر الصناعة لعام واحد على الأقل بين عامي 2026 و2030.

وتوقع ارتفاع ​درجات الحرارة شتاء في القطب الشمالي خلال الخمس سنوات المقبلة بأكثر من 3.5 ضعف المتوسط العالمي لتصل إلى حوالي ​2.8 درجة مئوية فوق خط الأساس للفترة بين عامي 1991 و2020.

كما توقع أن ⁠يذوب الجليد البحري في القطب الشمالي خلال مارس في النصف الأول من العقد المقبل في بحار بارنتس وبيرنج وأوخوتسك.