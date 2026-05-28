حادث مروري يودي بحياة 13 شخصاً في الصين

قالت شرطة المرور الصينية اليوم الخميس إن ما لا يقل عن 13 شخصاً لقوا حتفهم إثر اصطدام حافلة صغيرة بشاحنة على طريق سريع بوسط الصين.

ووقع الحادث في الساعات الأولى من اليوم الخميس في إقليم هاينان بالقرب من مدينة نانيانج، التي يبلغ تعداد سكانها نحو 9 ملايين نسمة.

وقالت الشرطة إن الحافلة اصطدمت بالشاحنة على طريق جي 40 السريع، وهو طريق رئيسي بريط مدينة شنغهاي بشرق الصين بإقليم شانشي بشمال الصين.

وقالت الشرطة إن 16 شخصاً كانوا على متن الحافلة، المصرح لها بحمل تسعة ركاب. وقد أصيب ثلاثة أشخاص.

ولم تقدم السلطات على الفور المزيد من التفاصيل بشأن سبب الحادث.

وأوضحت الشرطة أن وزارة السلامة العامة الصينية شكلت مجموعة عمل للتحقيق في الحادث.