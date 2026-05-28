الاتحاد الأوروبي: استمرار الحرب في الشرق الأوسط ليس من مصلحة أحد

بروكسل (الاتحاد)

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أمس، إن استمرار الحرب بين الولايات المتحدة وإيران لا يصب في مصلحة أي طرف، مؤكدة أهمية احترام حرية الملاحة في مضيق هرمز لأن الجميع يدفع ثمناً باهظاً جراء ذلك.

وأضافت كالاس في تصريحات للصحفيين قبيل بدء اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في قبرص أن الطرفين يقفان حالياً في منطقة خطرة للغاية بين الحرب والسلام وليس من مصلحة أحد استمرار هذه الحرب.

من جانبه، دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس أمس إلى تغليب الحلول السياسية والدبلوماسية في منطقة الشرق الأوسط مؤكداً أنه لا يوجد حل عسكري للنزاعات القائمة في المنطقة.

وقال الباريس، إن صوت إسبانيا وصوت أوروبا يجب أن يكونا داعمين للتفاوض بين جميع الأطراف بهدف التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، مشدداً على ضرورة وقف جميع عمليات إطلاق الصواريخ من إيران باتجاه دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية داعياً في الوقت نفسه إلى ضمان حرية وامن الملاحة في مضيق هرمز من دون فرض أي رسوم على السفن الراغبة في عبوره.