أكسيوس: اتفاق أميركي إيراني بانتظار موافقة ترامب

واشنطن (وكالات)

​ذكر موقع أكسيوس أمس، ⁠أن ​الولايات المتحدة وإيران توصلتا ‌إلى اتفاق بشأن مذكرة ‌تفاهم مدتها ​60 يوماً لتمديد وقف إطلاق ‌النار وبدء مفاوضات ​بشأن البرنامج النووي ​الإيراني، ‌لكن ⁠الاتفاق ‌تنقصه الموافقة ‌النهائية ⁠للرئيس دونالد ​ترامب.

وبحسب مسؤولين أميركيين ومصدر إقليمي مشارك في جهود الوساطة، فإن المفاوضين من الجانبين أنهوا معظم تفاصيل الاتفاق، إلا أن التنفيذ الفعلي ظل مرهوناً بموافقة القيادات العليا في واشنطن وطهران.

وأوضح مسؤولون أميركيون أن الجانب الإيراني أكد لاحقاً حصوله على الموافقات اللازمة واستعداده للتوقيع، من دون أن يصدر تأكيد رسمي من طهران حتى الآن.

وأشار المسؤولون إلى أن فريق التفاوض الأميركي أطلع الرئيس ترامب على تفاصيل الاتفاق، لكنه لم يمنح موافقته الفورية، حيث طلب مهلة للتفكير لعدة أيام قبل اتخاذ القرار النهائي.

وشن الجيش الأميركي فجر أمس، ضربات جديدة على إيران استهدفت وحدة مسيرات، في بندر عباس، وأسقط عدداً من المسيرات الانتحارية التي هاجمت سفينة تجارية أميركية.

وقال مسؤول عسكري أميركي إن القوات الأميركية أسقطت 4 مسيرات انتحارية أطلقتها إيران باتجاه سفينة تجارية أميركية، وشنت هجوماً على وحدة أرضية إيرانية في بندر عباس، كانت تستعد لإطلاق مسيرة خامسة.

وأضاف أن الموقع العسكري الإيراني كان يشكل تهديداً للقوات وحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز، مشدداً على أن هذه الإجراءات مدروسة ولأغراض دفاعية بحتة، وتهدف إلى الحفاظ على وقف إطلاق النار.

وأفادت وسائل ⁠إعلام ‌إيرانية بسماع دوي ​3 ⁠انفجارات شرقي ⁠مدينة بندر عباس ​الساحلية الإيرانية، ⁠صباح ​أمس بالتوقيت المحلي، ‌مضيفة أنه تم ​تفعيل الدفاعات ⁠الجوية ​لعدة ⁠دقائق.

وهذه هي المرة الثانية التي تشن فيها الولايات المتحدة ضربات في إيران، منذ وقف النار، إذا شنت الاثنين ضربات على جنوب البلاد، وصفتها بأنها دفاعية لحماية القوات الأميركية.

في المقابل، فتحت إيران النار في ساعة مبكرة من صباح أمس، على أربع سفن عند مضيق هرمز بالخليج العربي؛ وفق ما ذكره التلفزيون الإيراني على «تليغرام».

إلى ذلك، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، أمس، إن الولايات المتحدة ستمنع وصول الخطوط الجوية الإيرانية إلى أماكن الهبوط والتزود بالوقود ومبيعات التذاكر.

وأضاف بيسنت أن وزارته فرضت عقوبات على الهيئة الإيرانية لإدارة مضيق هرمز.