الجمعة 29 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

سكان اليابان يسجلون أكبر تراجع منذ أكثر من قرن

29 مايو 2026 11:13

تراجع عدد سكان اليابان بأكثر من ثلاثة ملايين نسمة خلال السنوات الخمس الماضية، في أكبر انخفاض يسجل وفقا لنتائج التعداد السكاني.

وبحسب بيانات أولية لتعداد عام 2025 نشرتها وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية، بلغ عدد سكان اليابان 123 مليونا و49 ألفا و524 نسمة، بانخفاض قياسي يقدر بنحو 3.09 مليون شخص مقارنة بتعداد عام 2020.

وهذا أكبر انخفاض منذ عام 1920، تاريخ بدء التعداد السكاني الذي يُجرى مرتين كل عقد، ويفوق بثلاثة أضعاف الانخفاض المسجّل بين عامَي 2015 و2020.

وقال مينورو كيهارا أمين عام مجلس الوزراء الياباني، خلال مؤتمر صحفي، إن عدد السكان يواصل الانخفاض للمرة الثالثة على التوالي منذ تعداد عام 2015، مضيفا أن نسبة التراجع بلغت 2.5% وهي الأعلى المسجلة حتى الآن، ما يؤكد تعمق أزمة التراجع السكاني في البلاد.

وأضاف أن الحكومة اليابانية ستواصل تنفيذ إجراءات شاملة لمواجهة الانخفاض السكاني، تشمل دعم معدلات الإنجاب، وتوفير فرص العمل في الأقاليم، وتنمية الاقتصادات المحلية، ورفع دخول الأجيال الشابة.

المصدر: وكالات
