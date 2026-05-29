وزير خارجية باكستان وروبيو يبحثان التصعيد في المنطقة

بحث وزير الخارجية الباكستاني إسحق دار، اليوم الجمعة، مع نظيره الأميركي ماركو روبيو أحدث التطورات في المفاوضات الرامية إلى ​إنهاء التصعيد العسكري في الشرق الأوسط والذي تلعب إسلام آباد دور الوسيط فيه.

ولم يدل أي من الوزيرين بتصريحات للإعلام.

وقالت باكستان، في وقت سابق، إن محادثات دار مع روبيو ستركز على العلاقات الثنائية "وجهود ​باكستان لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة من خلال الحوار والدبلوماسية".

واختُتمت الجولة الأولى من محادثات السلام في باكستان بين الولايات المتحدة وإيران دون التوصل إلى اتفاق.

غير أن الرئيس الأميركي ​دونالد ‌ترامب قال مرارا، منذ منتصف مارس الماضي، إن نهاية الحرب باتت قريبة.

وتطالب الولايات المتحدة إيران بتفكيك برنامجها النووي وفتح مضيق هرمز بشكل كامل ودون أي عقبات أمام الملاحة البحرية العالمية.

كان جاي دي فانس نائب الرئيس الأميركي قال، مساء أمس الخميس، إنّ الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما كبيرا نحو اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار، لكن دونالد ترامب ليس جاهزا بعد للموافقة عليه.