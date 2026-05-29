الجمعة 29 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

وزير خارجية باكستان وروبيو يبحثان التصعيد في المنطقة

وزير الخارجية الأميركي (يمين الصورة) يلتقي نظيره الباكستاني
29 مايو 2026 18:28

بحث وزير الخارجية الباكستاني إسحق دار، اليوم الجمعة، مع نظيره الأميركي ماركو روبيو أحدث التطورات في المفاوضات الرامية إلى ​إنهاء التصعيد العسكري في الشرق الأوسط والذي تلعب إسلام آباد دور الوسيط فيه.
ولم يدل أي من الوزيرين بتصريحات للإعلام.
وقالت باكستان، في وقت سابق، إن محادثات دار مع روبيو ستركز على العلاقات الثنائية "وجهود ​باكستان لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة من خلال الحوار والدبلوماسية".
واختُتمت الجولة الأولى من محادثات السلام في باكستان بين الولايات المتحدة وإيران دون التوصل إلى اتفاق.
غير أن الرئيس الأميركي ​دونالد ‌ترامب قال مرارا، منذ منتصف مارس الماضي، إن نهاية الحرب باتت قريبة.
وتطالب الولايات المتحدة إيران بتفكيك برنامجها النووي وفتح مضيق هرمز بشكل كامل ودون أي عقبات أمام الملاحة البحرية العالمية.
كان جاي دي فانس نائب الرئيس الأميركي قال، مساء أمس الخميس، إنّ الولايات المتحدة وإيران أحرزتا تقدما كبيرا نحو اتفاق لتمديد وقف إطلاق النار، لكن دونالد ترامب ليس جاهزا بعد للموافقة عليه.

أخبار ذات صلة
روبيو: يجب فتح مضيق هرمز "بأي شكل من الأشكال"
ترامب: إما اتفاق عظيم مع إيران أو العودة إلى المعركة
المصدر: وكالات
محمد إسحاق دار
ماركو روبيو
تطورات إقليمية
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة في علم الكون
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يرصد أسرار الكون من انفجارات النجوم
اليوم 19:31
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يدلي بتصريحات بشأن المفاوضات مع إيران
اليوم 19:15
زلاتكو يدخل دائرة المرشحين لقيادة «الأبيض» بعد مونديال 2026
الرياضة
زلاتكو يدخل دائرة المرشحين لقيادة «الأبيض» بعد مونديال 2026
اليوم 19:15
نيابةً عن رئيس الدولة.. ثاني الزيودي يشارك في منتدى أوراسيا الاقتصادي 2026 في كازاخستان
علوم الدار
نيابةً عن رئيس الدولة.. ثاني الزيودي يشارك في منتدى أوراسيا الاقتصادي 2026 في كازاخستان
اليوم 18:58
قصف إسرائيلي على قرى في لبنان
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: وقف إطلاق النار "مدخل أساسي" لأي خطوة
اليوم 18:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©