الجمعة 29 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الرئيس اللبناني: وقف إطلاق النار "مدخل أساسي" لأي خطوة

قصف إسرائيلي على قرى في لبنان
29 مايو 2026 18:52

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الجمعة، "ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار" مع إسرائيل.
وفي اتصال مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قال عون إن وقف إطلاق النار هو "المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى"، وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية.
يأتي ذلك فيما بدأ، في مقرّ وزارة الدفاع (البنتاغون) في واشنطن، لقاء بين وفدين لبناني وإسرائيلي في إطار المحادثات المباشرة الجارية بين البلدين، في محاولة لوقف الحرب ولتحديد مستقبل العلاقة بينهما. 
وقال عون، وفق منشور للرئاسة على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن وقف النار هو "الممر الضروري لتهيئة الظروف المناسبة لمعالجة مختلف الملفات والقضايا المطروحة".

أخبار ذات صلة
غارة إسرائيلية على بيروت
غارات إسرائيلية توقع 14 قتيلا في لبنان
المصدر: آ ف ب
جوزيف عون
وقف إطلاق النار
لبنان
إسرائيل
آخر الأخبار
الذكاء الاصطناعي يفتح آفاقاً جديدة في علم الكون
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي يرصد أسرار الكون من انفجارات النجوم
اليوم 19:31
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب يدلي بتصريحات بشأن المفاوضات مع إيران
اليوم 19:15
زلاتكو يدخل دائرة المرشحين لقيادة «الأبيض» بعد مونديال 2026
الرياضة
زلاتكو يدخل دائرة المرشحين لقيادة «الأبيض» بعد مونديال 2026
اليوم 19:15
نيابةً عن رئيس الدولة.. ثاني الزيودي يشارك في منتدى أوراسيا الاقتصادي 2026 في كازاخستان
علوم الدار
نيابةً عن رئيس الدولة.. ثاني الزيودي يشارك في منتدى أوراسيا الاقتصادي 2026 في كازاخستان
اليوم 18:58
قصف إسرائيلي على قرى في لبنان
الأخبار العالمية
الرئيس اللبناني: وقف إطلاق النار "مدخل أساسي" لأي خطوة
اليوم 18:52
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©