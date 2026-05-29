الرئيس اللبناني: وقف إطلاق النار "مدخل أساسي" لأي خطوة

أكد الرئيس اللبناني جوزيف عون، اليوم الجمعة، "ضرورة بذل كل الجهود الممكنة من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار" مع إسرائيل.

وفي اتصال مع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قال عون إن وقف إطلاق النار هو "المدخل الأساسي للانتقال إلى أي خطوة أخرى"، وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية.

يأتي ذلك فيما بدأ، في مقرّ وزارة الدفاع (البنتاغون) في واشنطن، لقاء بين وفدين لبناني وإسرائيلي في إطار المحادثات المباشرة الجارية بين البلدين، في محاولة لوقف الحرب ولتحديد مستقبل العلاقة بينهما.

وقال عون، وفق منشور للرئاسة على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن وقف النار هو "الممر الضروري لتهيئة الظروف المناسبة لمعالجة مختلف الملفات والقضايا المطروحة".