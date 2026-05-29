بوتين يعلّق على تحطم مسيّرة في رومانيا

علّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على حادثة ارتطام طائرة مسيرة بمبنى في مدينة داخل رومانيا.

وقال بوتين إنه من السابق لأوانه الجزم بأن الطائرة المسيّرة روسية، داعيا إلى تقديم أدلّة لموسكو في هذا الإطار.

وأضاف، خلال مؤتمر صحافي عقب قمة المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في أستانا عاصمة كازاخستان، أن "أحدا لا يمكنه الجزم بمصدر هذه الطائرة أو تلك قبل إجراء فحص لها. إذا زودونا بأي بيانات موضوعية... فحينها سنقيّم ما حدث".

كانتة رومانيا أعلنت، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) اعلنت، في وقت سابق اليوم، أن طائرة مسيّرة ارتطمت بمبنى سكني في مدينة "غالاتي" قرب حدودها مع أوكرانيا، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح طفيفة.

ودانت وزارة الخارجية الرومانية، في بيان، ما وصفته بـ"التصعيد الخطير وغير المسؤول".

وأضافت "أبلغت رومانيا حلفاءها والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بالوضع، وطلبت اتخاذ تدابير لتسريع نقل قدرات مكافحة الطائرات المسيّرة إلى رومانيا".