الجمعة 29 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بوتين يعلّق على تحطم مسيّرة في رومانيا

بوتين في مؤتمر صحافي عقب قمة المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في أستانا
29 مايو 2026 20:48

علّق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، على حادثة ارتطام طائرة مسيرة بمبنى في مدينة داخل رومانيا.

أخبار ذات صلة
رومانيا: مسيّرة ترتطم بمبنى
السودان.. 14 قتيلاً بقصف بـ «مسيَّرة» في سوق قرب الحدود التشادية

وقال بوتين إنه من السابق لأوانه الجزم بأن الطائرة المسيّرة روسية، داعيا إلى تقديم أدلّة لموسكو في هذا الإطار.
وأضاف، خلال مؤتمر صحافي عقب قمة المجلس الاقتصادي الأوراسي الأعلى في أستانا عاصمة كازاخستان، أن "أحدا لا يمكنه الجزم بمصدر هذه الطائرة أو تلك قبل إجراء فحص لها. إذا زودونا بأي بيانات موضوعية... فحينها سنقيّم ما حدث".
كانتة رومانيا أعلنت، العضو في حلف شمال الأطلسي (الناتو) اعلنت، في وقت سابق اليوم، أن طائرة مسيّرة ارتطمت بمبنى سكني في مدينة "غالاتي" قرب حدودها مع أوكرانيا، ما أسفر عن إصابة شخصين بجروح طفيفة.
ودانت وزارة الخارجية الرومانية، في بيان، ما وصفته بـ"التصعيد الخطير وغير المسؤول". 
وأضافت "أبلغت رومانيا حلفاءها والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) بالوضع، وطلبت اتخاذ تدابير لتسريع نقل قدرات مكافحة الطائرات المسيّرة إلى رومانيا". 

المصدر: آ ف ب
فلاديمير بوتين
طائرة مسيرة
رومانيا
آخر الأخبار
أتلتيكو ساخراً من مفاوضات برشلونة مع ألفاريز.. أرسلنا فاكساً لضم يامال!
الرياضة
أتلتيكو ساخراً من مفاوضات برشلونة مع ألفاريز.. أرسلنا فاكساً لضم يامال!
اليوم 22:46
فيكتوري يتصدر التجارب الحرة الثانية في جائزة سردينيا للفورمولا-1
الرياضة
فيكتوري يتصدر التجارب الحرة الثانية في جائزة سردينيا للفورمولا-1
اليوم 22:43
الوصل يحافظ على لقب كأس شباب السلة للموسم الثالث
الرياضة
الوصل يحافظ على لقب كأس شباب السلة للموسم الثالث
اليوم 22:15
الشرطة تجري تحقيقات في المدرسة المنكوبة في كينيا
الأخبار العالمية
كينيا: اتهام تلميذات بإشعال حريق في مدرسة أودى بـ16 قتيلا
اليوم 22:04
الكرة النسائية الإماراتية تعزّز الحضور بالصدارة الخليجية والعربية
الرياضة
الكرة النسائية الإماراتية تعزّز الحضور بالصدارة الخليجية والعربية
اليوم 21:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©