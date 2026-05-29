أوروبا و«ناتو»: الحرب الروسية تجاوزت خطاً جديداً

بروكسل (وكالات)

أدان الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي «ناتو»، أمس، سقوط طائرة روسية مسيرة على مبنى سكني في رومانيا العضو في الاتحاد الأوروبي والحلف الأطلسي، مؤكدين تضامنهما الكامل مع بوخارست في مواجهة ما وصفاه بـ«التصعيد الروسي الخطير قرب الحدود الأوكرانية».

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في منشور على «إكس»، إن الحرب الروسية تجاوزت خطاً جديداً بعد سقوط طائرة مسيَّرة على مبنى في رومانيا.

وأكدت دير لاين تضامن الاتحاد الأوروبي الكامل مع رومانيا وشعبها، وعزمه مواصلة تعزيز الأمن والردع، خاصة على حدوده الشرقية، إلى جانب زيادة الضغوط على روسيا.

وأضافت أن توغل طائرة روسية مسيَّرة في منطقة مكتظة بالسكان في رومانيا أمس، هو انتهاك لسيادتها، مؤكدة أن الاتحاد يعمل حالياً على إعداد الحزمة الـ21 من العقوبات ضد روسيا.

من جانبها، قالت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي «ناتو»، أليسون هارت، إن الأمين العام للحلف مارك روته على تواصل مع السلطات الرومانية، مشددة على أن الحلف سيواصل تعزيز دفاعاته في مواجهة مختلف التهديدات، بما فيها الطائرات المسيَّرة.