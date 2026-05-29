زيلينسكي يأمل بدء مفاوضات عضوية الاتحاد الأوروبي

ناقش الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، مع المستشار النمساوي كريستيان شتوكر، مسألة انضمام أوكرانيا المحتمل إلى الاتحاد الأوروبي.

وكتب زيلينسكي، على منصة "تلغرام"، يقول "نتوقع فتح أول مجموعة من فصول التفاوض في يونيو".

تنقسم عملية مفاوضات للانضمام إلى التكتل إلى ستة مجالات رئيسية تضم في مجموعها 32 فصلاً، والمعروفة أيضاً باسم المجموعات أو الفصول التفاوضية.

ولا يمكن فتح هذه الفصول أو إغلاقها إلا بموجب قرارات تتخذها الدول الأعضاء بالإجماع.

وقالت المتحدثة باسم السياسة الخارجية للمستشار شتوكر "النمسا تدعم فتح مجموعة الملفات بناءً على مبدأ واضح ومستند إلى الأداء. وبهذا المعنى، فمن الواضح لنا أيضاً أنه لا توجد طرق مختصرة أو مسارات سريعة في الطريق نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي".