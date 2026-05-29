السبت 30 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

«اليونيسيف» تحذر من تفاقم معاناة أطفال غزة

طفل فلسطيني في موقع غارة إسرائيلية استهدفت خيام نازحين (أ ف ب)
30 مايو 2026 00:56

شعبان بلال (جنيف، رفح)

أخبار ذات صلة
إسرائيل تغلق الحرم الإبراهيمي «حتى إشعار آخر»
مقتل وإصابة 11 طفلاً ​​كل 24 ساعة بلبنان الأسبوع الماضي

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف» من استمرار تدهور أوضاع الأطفال في قطاع غزة بسبب نقص المياه النظيفة والغذاء والرعاية الصحية، مؤكدة أن آلاف الأطفال ما زالوا عالقين في دائرة من المرض وسوء التغذية.
وأفادت أن الاكتظاظ السكاني وتراكم النفايات وتضرر البنية التحتية للمياه والصرف الصحي أدت إلى انتشار الأمراض، فيما تواجه عمليات الإغاثة صعوبات بسبب القيود المفروضة على دخول المعدات والمواد الأساسية.
ودعت اليونيسيف إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومن دون عوائق، ورفع القيود عن المواد اللازمة لإصلاح خدمات المياه والصرف الصحي، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية في غزة.
وفي السياق، شدد المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، رائد النمس، على أن الوضع الإنساني في قطاع غزة وصل إلى مرحلة «كارثية غير مسبوقة»، محذراً من تداعيات خطيرة تطال جميع مناحي الحياة، لا سيما في قطاعي الأمن الغذائي والصحة.
وأوضح النمس، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن مئات الآلاف من العائلات الفلسطينية باتت تعاني انعداماً حاداً في الأمن الغذائي، في ظل نقص حاد ومستمر في المواد الغذائية الأساسية، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، مؤكداً أن هذا الواقع المأساوي أدى إلى ارتفاع مخيف في معدلات الجوع وسوء التغذية، حيث يدفع الأطفال والمرضى وكبار السن الثمن الأكبر لهذه الأزمة.
وعلى الصعيد الصحي، أعرب النمس عن قلق الهلال الأحمر البالغ إزاء انهيار أجزاء كبيرة من المنظومة الصحية، موضحاً أن الاكتظاظ الهائل في مراكز الإيواء، مع انعدام المياه النظيفة ومستلزمات النظافة الشخصية، خلق بيئة خصبة لانتشار الأمراض المعدية والأوبئة، حيث رصدت الطواقم الطبية انتشاراً واسعاً للأمراض الجلدية والمعوية والتهابات الجهاز التنفسي بين النازحين.
وذكر المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني أن المستشفيات والمراكز الطبية المتبقية تعمل حالياً بالحد الأدنى وبإمكانات محدودة للغاية، وسط نقص حاد في الأدوية والمستهلكات الطبية الضرورية، فضلاً عن أزمة الوقود التي تهدد بتوقف ما تبقى من خدمات حيوية في أي لحظة.  
ووجه النمس نداءً عاجلاً إلى المجتمع الدولي والمنظمات الأممية، بضرورة التدخل الفوري والجاد لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية والوقود من دون عوائق، وتوفير الحماية العاجلة للمدنيين والطواقم الطبية التي تعمل في ظروف مستحيلة، ومنع تفاقم هذه الكارثة التي تتجه نحو مستويات غير محتواة.
ويعيش قطاع غزة دماراً طال أكثر من 70% من البنية التحتية والمنازل، ومنذ اندلاع التصعيد، اضطر نحو 1.9 مليون نسمة إلى النزوح القسري، حيث يتكدس معظمهم في مراكز إيواء وخيام تفتقر إلى أدنى مقومات الحياة الكريمة.
وبحسب تقارير دولية، فإن المنظومة الصحية في غزة تعرضت لضربات قاسية، حيث خرجت معظم المستشفيات عن الخدمة نتيجة القصف أو نفاد الوقود والمستلزمات الطبية، وسط تحذيرات أممية من أن مستويات انعدام الأمن الغذائي قد وصلت إلى مستويات «مجاعة حادة» في شمال القطاع وبقية مناطقه.

اليونيسيف
اليونيسف
منظمة الأمم المتحدة للطفولة
غزة
فلسطين
قطاع غزة
إسرائيل
حرب غزة
الحرب في غزة
أهالي غزة
سكان غزة
أطفال غزة
آخر الأخبار
الحجاج يؤدون طوافهم حول الكعبة المشرفة (رويترز)
الأخبار العالمية
ضيوف الرحمن يؤدون طواف الوداع
30 مايو 2026
ترامب يتحدث بجوار وزراء الخارجية والدفاع والتجارة والنقل الأميركيين (رويترز)
الأخبار العالمية
ترامب: سنستخرج اليورانيوم المخصب من إيران وسندمره
30 مايو 2026
عناصر من الشرطة الدنماركية - أرشيفية
الأخبار العالمية
الاستخبارات الدنماركية تحذر من تصاعد التهديدات المرتبطة بطهران
30 مايو 2026
لاجئات سودانيات في مخيم تولوم للاجئين شرق تشاد (رويترز)
الأخبار العالمية
واشنطن: مهتمون بحل الأزمة السودانية
30 مايو 2026
عناصر إنفاذ القانون في رومانيا تتفقد مسرح سقوط الطائرة المسيرة
الأخبار العالمية
أوروبا و«ناتو»: الحرب الروسية تجاوزت خطاً جديداً
30 مايو 2026
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©