أوغندا: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس إيبولا

أكدت وزارة الصحة في أوغندا، اليوم الجمعة، أنها سجلت إصابتين جديدتين بفيروس إيبولا في العاصمة كمبالا. وبهاتين الحالتين، وهما لمصابين كونغوليين، ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في أوغندا إلى تسع حالات منذ بداية التفشي الحالي للوباء في 15 مايو الجاري في جمهورية الكونغو الديمقراطية المجاورة.

في الكونغو الديمقراطية، سُجّلت 246 وفاة من بين أكثر من ألف حالة مشتبه بها، وفق حصيلة أصدرتها أمس الخميس المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الأفريقي.

وأعلنت وزارة الصحة الأوغندية، في بيان، أن "شخصا ظهرت عليه أعراض تتوافق مع إيبولا" يتلقى الرعاية في كمبالا.

أما الحالة الثانية، وهي أيضا في كمبالا، فهي لشخص كان قد خالط حالة مؤكدة سابقا، وفق البيان.