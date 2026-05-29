كازاخستان تعرض تسلم مخزون إيران من اليورانيوم المخصب

صرح رافائيل غروسي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، لصحيفة "فايننشال تايمز" بأن كازاخستان عرضت تسلم مخزون إيران من اليورانيوم المخصب في حال توصلت الولايات المتحدة وإيران إلى اتفاق.

والتقى غروسي بالرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف في العاصمة أستانا هذا الأسبوع.

وقال المدير العام للوكالة، بحسب مقال نشرته "فايننشال تايمز" اليوم الجمعة، إن الدولة الواقعة في آسيا الوسطى أبدت استعدادها للتكفل بمخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب.

ويُشكل مصير اليورانيوم، الذي يُقدر بنحو 440 كيلوغرامًا، والمخصّب عند مستوى 60 في المئة، إحدى أصعب النقاط في سبيل التوصل إلى اتفاق ينهي التصعيد في المنطقة.

ويصرّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب على ضرورة قبول إيران بعدم امتلاكها سلاحًا نوويًا وتدمير مخزونها من اليورانيوم.