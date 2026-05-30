ألمانيا تدرس فرض قواعد جديدة على استخدام الأطفال للشاشات

طرحت وزيرة الأسرة الألمانية كارين برين إمكانية سن قواعد قانونية على الآباء للحد من فترات استخدام الأطفال للشاشات.

وقالت الوزيرة، في تصريحات لصحيفة "فيلت آم زونتاج" المقرر صدورها غدا الأحد: "أرى أنه ينبغي في الواقع أن يصبح من المعايير المجتمعية ألا يكون للأطفال دون سن الثالثة أي اتصال بالأجهزة الرقمية على الإطلاق. فنحن نشهد عواقب خطيرة، ليس فقط لأن الأطفال يقضون وقتا طويلا أمام الشاشات، بل أيضا لأن الآباء يفعلون ذلك".

وأضافت برين أنه من الممكن على الأقل التفكير في وضع قواعد قانونية بهذا الشأن، وقالت: "نحن ننظم أيضا واجبات أخرى للآباء في القانون المدني، مثل التربية الخالية من العنف... لا ينبغي للدولة أن تتدخل في غرف الأطفال، لكن يتعين علينا أن نوضح للآباء بصورة أكبر بكثير ما الذي يترتب على سلوكهم من آثار على نمو أطفالهم".