ترامب: لن نبرم اتفاقاً مع طهران إلا إذا استوفى الشروط الأميركية

أكدت الولايات المتحدة السبت أن لديها الوسائل لاستئناف الحرب مع إيران، وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب لن يبرم اتفاقا مع طهران إلا إذا استوفى كل شروطه.

وكان البيت الأبيض أفاد بأن ترامب على وشك اتخاذ قرار بشأن اتفاق مع إيران.

لكن ترامب لم يتخذ أي قرار بعد اجتماع عقده الجمعة مع مساعديه واستمر ساعتين في غرفة العمليات في البيت الأبيض.

وبعد انتهاء الاجتماع، صرح مسؤول في البيت الأبيض طالبا عدم ذكر اسمه أن ترامب "لن يقبل بأي اتفاق لا يصب في مصلحة أميركا ولا يستوفي خطوطه الحمر" مؤكدا "لا يمكن لإيران أن تمتلك سلاحا نوويا".

من جانبه، أعلن وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث في وقت لاحق السبت أن الولايات المتحدة "قادرة تماما على استئناف العمليات إذا لزم الأمر" ضد إيران.

وفي السياق نفسه، أكدت القيادة المركزية الأميركية عبر إكس أن القوات الأميركية "تبقى حاضرة ومتيقّظة عبر المنطقة".



