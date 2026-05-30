الحجاج يؤدون طواف الوداع في ختام مناسكهم

30 مايو 2026 17:31

توافد مئات الآلاف من حجاج بيت الله الحرام على المسحد الحرام، اليوم السبت، لأداء طواف الوداع بالكعبة المشرفة في ختام مناسك الحج.

 وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) "شهد المسجد الحرام وساحاته حركة انسيابية في دخول الحجاج وخروجهم وأداء الطواف بفضل الخطط التشغيلية المعتمدة لإدارة الحشود وتنظيم مسارات الحركة داخل المسجد الحرام بما يسهم في تسهيل تنقل القاصدين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم".

 وعملت الجهات المعنية على تعزيز جاهزيتها التشغيلية من خلال تكثيف أعمال الإرشاد والتوجيه وتنظيم تدفقات الحشود ومتابعة الكثافات في المطاف والمسعى والممرات الرئيسة إلى جانب توفير الخدمات الصحية والإسعافية والخدمات المساندة بما يضمن سلامة ضيوف الرحمن وراحتهم.

ويُعد طواف الوداع آخر مناسك الحج إذ يحرص الحجاج على أدائه قبل مغادرة مكة المكرمة امتثالًا لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم،  فيما غادر عدد من الحجاج إلى أوطانهم بعد أن أتموا مناسكهم.

المصدر: د ب أ
