أميركا توجه تحذيرا لدول الناتو بشأن الإنفاق العسكري

دعا وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، حلفاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي (ناتو) وأوروبا، اليوم السبت، إلى زيادة إنفاقهم الدفاعي، محذّرا من مواجهة الدول التي لا تقوم بذلك بشكل كاف "تغييرا واضحا في طريقة تعاملنا معها".

وعلى رغم تعهّد أعضاء الحلف العام الماضي برفع الإنفاق المرتبط بالدفاع إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، لكن العديد من الدول تؤكد أنها قد لا تتمكن من بلوغ هذا الهدف.

وقال هيغسيث، أمام منتدى حوار شانغريلا الذي عُقد بنسخته الثالثة والعشرين في سنغافورة "لفترة طويلة، لم تلقَ الدعوات المهذبة لحلفائنا الأوروبيين لزيادة إنفاقهم الدفاعي، آذانا صاغية".

وأضاف في كلمته "لقد بدأوا أخيرا في اللحاق بالركب".

وتابع "الحلفاء، الذين يرفضون تحمّل مسؤولياتهم والمساهمة بنصيبهم في الدفاع الجماعي، سيواجهون تغييرا واضحا في كيفية تعاملنا معهم".

وكان وزير الخارجية ماركو روبيو قال هذا الشهر إن حلف شمال الأطلسي قد يشهد خفضا في عديد القوات الأميركية العاملة في أوروبا، في ظل تركيز واشنطن على تهديدات في مناطق أخرى وزيادة الدول الأوروبية إنفاقها الدفاعي.

وكرّر هيغسيث أن أمن منطقة آسيا "اعتمد بشكل غير متوازن على القوّة العسكرية الأميركية، في حين سمح العديد من حلفائنا وشركائنا بتآكل قدراتهم الدفاعية".

وأشار إلى أن عدة دول في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بدأت بالفعل بزيادة إنفاقها، مستشهدا بكوريا الجنوبية، التي قال إنها "استثمرت بانتظام في دفاعها".

وأضاف "إنهم يعيشون على خطوط المواجهة الأمامية. ولذلك، يبنون قوّة قتالية حقيقية".

ورأى أن ذلك "يعكس فهما واقعيا واضحا لطبيعة التهديدات".

كذلك، أشاد بسياسات الإنفاق الدفاعي في دول أخرى مثل أستراليا والفلبين واليابان، مشيرا إلى أنه "لا يمكن أن يكون هناك تحالف قوي إذا لم يكن الجميع مساهمين فيه ولا مجال للركوب المجاني".