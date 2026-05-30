السبت 30 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قادة عسكريون من أميركا وكوبا يجتمعون في غوانتانامو

قائد القيادة الجنوبية الأميركية يلتقي رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الثورية الكوبية
30 مايو 2026 19:59

أكد كبار الجنرالات من الولايات المتحدة وكوبا، اليوم السبت، أنهم عقدوا اجتماعا نادرا في خليج غوانتانامو، بعد تقارير عن احتمال تصعيد عسكري وشيك.

والتقى الجنرال فرانسيس دونوفان قائد القيادة الجنوبية الأميركية (ساوثكوم) برئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الثورية الكوبية روبرتو ليجرا سوتولونجو في القاعدة العسكرية الأميركية على الأراضي الكوبية.

وخلال "تبادل قصير" مع ليجرا وممثلين آخرين من القوات المسلحة الكوبية، تمت مناقشة "قضايا الأمن العملياتي"، بحسب ما أعلن الجيش الأميركي في منشور على منصة (إكس).

وقالت وزارة الدفاع الكوبية، في بيان، إن الاجتماع "الإيجابي" تم بالاتفاق المتبادل، وإن النقاش تناول قضايا تهم الطرفين.

أخبار ذات صلة
أميركا توجه تحذيرا لدول الناتو بشأن الإنفاق العسكري
ترامب: لن نبرم اتفاقاً مع طهران إلا إذا استوفى الشروط الأميركية

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من تقرير لموقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي أفاد بأن كوبا اشترت أكثر من 300 طائرة مسيّرة عسكرية.

وبحسب التقرير، بدأت هافانا مناقشة خطط لاستخدام هذه الطائرات في هجمات محتملة على القاعدة الأميركية في غوانتانامو، وعلى سفن عسكرية أميركية، وربما على مدينة "كي ويست" في ولاية فلوريدا الأميركية.

ورفضت كوبا هذه التقارير، لكنها أكدت في الوقت نفسه حقها في الدفاع عن النفس في حال تعرضها لهجوم أميركي.

المصدر: د ب أ
قادة عسكريون
كوبا
الولايات المتحدة
آخر الأخبار
السعودية: موسم الحج لم يشهد تهديدا صحيا
الأخبار العالمية
السعودية: موسم الحج لم يشهد تهديدا صحيا
اليوم 22:19
شعار شركة "أنثروبيك" للذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
"أنثروبيك" الأكبر قيمة بين شركات الذكاء الاصطناعي
اليوم 21:41
سفن في مضيق هرمز
الأخبار العالمية
أميركا: عطلنا سفينة تجارية حاولت كسر الحصار على إيران
اليوم 21:22
البطائح بطلاً لدوري كرة قدم الصالات
الرياضة
البطائح بطلاً لدوري كرة قدم الصالات
اليوم 21:08
جنود أميركيون في ألمانيا (أرشيفية)
الأخبار العالمية
تقرير: أميركا تعتزم تسريع سحب قواتها من أوروبا
اليوم 21:05
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©