قادة عسكريون من أميركا وكوبا يجتمعون في غوانتانامو

أكد كبار الجنرالات من الولايات المتحدة وكوبا، اليوم السبت، أنهم عقدوا اجتماعا نادرا في خليج غوانتانامو، بعد تقارير عن احتمال تصعيد عسكري وشيك.

والتقى الجنرال فرانسيس دونوفان قائد القيادة الجنوبية الأميركية (ساوثكوم) برئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الثورية الكوبية روبرتو ليجرا سوتولونجو في القاعدة العسكرية الأميركية على الأراضي الكوبية.

وخلال "تبادل قصير" مع ليجرا وممثلين آخرين من القوات المسلحة الكوبية، تمت مناقشة "قضايا الأمن العملياتي"، بحسب ما أعلن الجيش الأميركي في منشور على منصة (إكس).

وقالت وزارة الدفاع الكوبية، في بيان، إن الاجتماع "الإيجابي" تم بالاتفاق المتبادل، وإن النقاش تناول قضايا تهم الطرفين.

وتأتي هذه التصريحات بعد أيام من تقرير لموقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي أفاد بأن كوبا اشترت أكثر من 300 طائرة مسيّرة عسكرية.

وبحسب التقرير، بدأت هافانا مناقشة خطط لاستخدام هذه الطائرات في هجمات محتملة على القاعدة الأميركية في غوانتانامو، وعلى سفن عسكرية أميركية، وربما على مدينة "كي ويست" في ولاية فلوريدا الأميركية.

ورفضت كوبا هذه التقارير، لكنها أكدت في الوقت نفسه حقها في الدفاع عن النفس في حال تعرضها لهجوم أميركي.