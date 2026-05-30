الأخبار العالمية

تقرير: أميركا تعتزم تسريع سحب قواتها من أوروبا

جنود أميركيون في ألمانيا (أرشيفية)
30 مايو 2026 21:05

قالت صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية، اليوم السبت نقلا عن ​مصدر في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، قوله إن الولايات المتحدة تعتزم تسريع سحب قواتها من ⁠قواعد عسكرية في أوروبا، وستقدم مقترحاتها إلى حلفائها ​في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ​الشهر ‌المقبل. 
وأعلنت واشنطن، ⁠في ​مايو الماضي، عن خطط لسحب خمسة آلاف جندي من ألمانيا التي تستضيف حوالي 35 ألف جندي ​أميركي في الخدمة الفعلية، وهو عدد أكبر من أي مكان آخر في أوروبا.
في ذلك الوقت، قال البنتاغون ‌إن من المتوقع أن ​يكتمل الانسحاب في غضون ستة أشهر إلى 12 شهرا.
ولم تقدم الصحيفة الألمانية تفاصيل ​عن مدى ‌تسريع ⁠عملية الانسحاب، ‌أو المواقع ‌التي قد تتأثر بها.
وأضافت أن ⁠من المقرر أن تعرض الولايات المتحدة خططها ​على حلفائها الأوروبيين في مؤتمر لتشكيل القوات سينظمه حلف شمال الأطلسي الشهر المقبل.

