تقرير: أميركا تعتزم تسريع سحب قواتها من أوروبا

قالت صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية، اليوم السبت نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، قوله إن الولايات المتحدة تعتزم تسريع سحب قواتها من قواعد عسكرية في أوروبا، وستقدم مقترحاتها إلى حلفائها في حلف شمال الأطلسي (الناتو) الشهر المقبل.
وأعلنت واشنطن، في مايو الماضي، عن خطط لسحب خمسة آلاف جندي من ألمانيا التي تستضيف حوالي 35 ألف جندي أميركي في الخدمة الفعلية، وهو عدد أكبر من أي مكان آخر في أوروبا.
في ذلك الوقت، قال البنتاغون إن من المتوقع أن يكتمل الانسحاب في غضون ستة أشهر إلى 12 شهرا.
ولم تقدم الصحيفة الألمانية تفاصيل عن مدى تسريع عملية الانسحاب، أو المواقع التي قد تتأثر بها.
وأضافت أن من المقرر أن تعرض الولايات المتحدة خططها على حلفائها الأوروبيين في مؤتمر لتشكيل القوات سينظمه حلف شمال الأطلسي الشهر المقبل.