تقرير: أميركا تعتزم تسريع سحب قواتها من أوروبا

قالت صحيفة "فيلت أم زونتاج" الألمانية، اليوم السبت نقلا عن ​مصدر في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، قوله إن الولايات المتحدة تعتزم تسريع سحب قواتها من ⁠قواعد عسكرية في أوروبا، وستقدم مقترحاتها إلى حلفائها ​في حلف شمال الأطلسي (الناتو) ​الشهر ‌المقبل.

وأعلنت واشنطن، ⁠في ​مايو الماضي، عن خطط لسحب خمسة آلاف جندي من ألمانيا التي تستضيف حوالي 35 ألف جندي ​أميركي في الخدمة الفعلية، وهو عدد أكبر من أي مكان آخر في أوروبا.

في ذلك الوقت، قال البنتاغون ‌إن من المتوقع أن ​يكتمل الانسحاب في غضون ستة أشهر إلى 12 شهرا.

ولم تقدم الصحيفة الألمانية تفاصيل ​عن مدى ‌تسريع ⁠عملية الانسحاب، ‌أو المواقع ‌التي قد تتأثر بها.

وأضافت أن ⁠من المقرر أن تعرض الولايات المتحدة خططها ​على حلفائها الأوروبيين في مؤتمر لتشكيل القوات سينظمه حلف شمال الأطلسي الشهر المقبل.