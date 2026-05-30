أميركا: عطلنا سفينة تجارية حاولت كسر الحصار على إيران

ذكر مسؤول أميركي مطلع على الوضع، اليوم السبت، أن القوات المسلحة الأميركية أوقفت سفينة تجارية كانت تحاول كسر الحصار الأميركي على الموانئ الإيرانية.

وكانت سفينة شحن البضائع "ليان ستار"، التي ترفع علم جامبيا، قد تجاهلت عدة تحذيرات من القوات الأميركية خلال الليل أثناء محاولتها دخول ميناء إيراني، بحسب المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته.

وأضاف المسؤول أن السفينة عُطلت بواسطة طائرات أميركية في خليج عمان وانجرفت وما تزال تبحر خارج نطاق السيطرة هناك، مشيرا إلى أن القوات الأميركية لم تصعد على متنها.

ومع هذه العملية الأخيرة، يكون الجيش الأميركي قد أوقف ست سفن كانت تحاول خرق الحصار، بينما سُمح لسفينة واحدة بالمرور.

وبدأت الولايات المتحدة هذا الحصار في 17 أبريل الماضي ردا على قيام إيران فعليا بإغلاق مضيق هرمز بعد اندلاع التصعيد العسكري.