الأحد 31 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
أميركا تتراجع عن قرار يتعلق بطلبات الإقامة الدائمة

بطاقة إقامة دائمة في أميركا
31 مايو 2026 00:17

أوردت صحيفة "نيويورك تايمز"أن الإدارة الأميركية تراجعت عن قرارها المعلن في 22 مايو الجاري والقاضي بإلزام الساعين للحصول على إقامة دائمة تقديم طلباتهم في بلدانهم.
وأفادت وزارة الأمن الداخلي، المسؤولة عن قضايا الهجرة، الصحيفة، الجمعة، بأن الإجراءات الجديدة لن تُطبَّق في نهاية المطاف على جميع المتقدمين للحصول على الإقامة الدائمة "غرين كارد"، بل "على أساس كل حالة على حدة".
وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات "كانت مجرد تذكير للموظفين باستخدام سلطتهم التقديرية" لاشتراط مغادرة المتقدمين أراضي الولايات المتحدة من أجل تقديم طلباتهم، من عدمه.
ينطوي الأمر على تراجع مفاجئ، إذ أعلنت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية (USCIS)، في الأسبوع السابق، أنه "ابتداء من الآن، على الأجنبي الموجود بصورة مؤقتة في الولايات المتحدة والذي يريد الحصول على الـ+غرين كارد+ أن يعود إلى بلده لتقديم الطلب، إلا في ظروف استثنائية".
وكان زاك كالر المتحدث باسم الدائرة قال إن "غير المهاجرين، على غرار الطلاب والعمّال المؤقتين أو الحاصلين على تأشيرات سياحية، يأتون إلى الولايات المتحدة لفترة قصيرة ولهدف محدّد".
وأضاف "إن نظامنا مصمّم لكي يغادروا عند انتهاء زيارتهم"، موضحا "لا ينبغي أن تكون زيارتهم بمثابة خطوة أولى في عملية الحصول على الـ+غرين كارد+".

المصدر: وكالات
