ارتفاع حصيلة الحالات المشتبه بإصابتها بـ"إيبولا" في الكونغو

ارتفع عدد الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس "إيبولا" في الكونغو الديمقراطية إلى 1028 حالة.

وذكر وزير الصحة في الكونغو الديموقراطية صامويل روجر كامبا ،السبت، إن حالات الاشتباه بالإصابة بالفيروس بلغت إلى غاية نهار الجمعة 1028 حالة بعد أن كانت 906 حالات في اليوم السابق كاشفا أن تفشي سلالة "بونديبوجيو" من فيروس إيبولا لا يزال مستمرا في بلاده مع الإبلاغ عن حالات في أوغندا أيضا.

وقالت منظمة الصحة العالمية في أوائل مايو أن تفشي فيروس إيبولا في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية بدأ على الأرجح قبل شهرين معلنة عن تفشي سلالة "بونديبوجيو" النادرة التي لا يوجد لقاح للوقاية منها. وأثار ذلك قلق الخبراء بسبب طول المدة التي ظل فيها الفيروس دون اكتشاف بينما كان ينتشر عبر منطقة مكتظة بالسكان مما جعل من الصعب تتبع وعزل المخالطين للأفراد المصابين.