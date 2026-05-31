الأحد 31 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

فرنسا تحذّر من عواصف قوية في ظل موجة الحر القياسية

نافورة في ساحة الكونكورد خلال فترة الطقس الحار في باريس، فرنسا،
31 مايو 2026 11:36

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، من عواصف قوية قد تنهي موجة الحر القياسية التي تسببت في عدد من الوفيات في أنحاء غرب أوروبا.

وسجلت فرنسا وبريطانيا والبرتغال أعلى درجات حرارة لها على الإطلاق خلال شهر مايو . وظلت الحرارة أعلى من 33 درجة في باريس وضواحيها السبت، وتجاوزت في عدة مناطق أخرى من فرنسا 30 درجة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية إن وصول كتلة هوائية أبرد قليلا سيؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة. لكنها حذّرت من عواصف في أنحاء شمال فرنسا ستكون محلية ولكنها قوية في بعض الأحيان مع تساقط البرد وهبات رياح تزيد سرعتها عن 80 كيلومترا في الساعة.

و سجلت فرنسا أعلى حرارة بلغت 37,8 درجة في مقاطعة شارنت.

وأدى ارتفاع الحرارة إلى إلغاء رحلات قطارات وانقطاع الكهرباء في بعض المدن. ونُسبت بعض الوفيات في فرنسا وبريطانيا إلى موجة الحر.

المصدر: وكالات
