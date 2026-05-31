فرنسا تحذّر من عواصف قوية في ظل موجة الحر القياسية

حذّرت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، من عواصف قوية قد تنهي موجة الحر القياسية التي تسببت في عدد من الوفيات في أنحاء غرب أوروبا.

وسجلت فرنسا وبريطانيا والبرتغال أعلى درجات حرارة لها على الإطلاق خلال شهر مايو . وظلت الحرارة أعلى من 33 درجة في باريس وضواحيها السبت، وتجاوزت في عدة مناطق أخرى من فرنسا 30 درجة.

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية إن وصول كتلة هوائية أبرد قليلا سيؤدي إلى انخفاض درجات الحرارة. لكنها حذّرت من عواصف في أنحاء شمال فرنسا ستكون محلية ولكنها قوية في بعض الأحيان مع تساقط البرد وهبات رياح تزيد سرعتها عن 80 كيلومترا في الساعة.

و سجلت فرنسا أعلى حرارة بلغت 37,8 درجة في مقاطعة شارنت.

وأدى ارتفاع الحرارة إلى إلغاء رحلات قطارات وانقطاع الكهرباء في بعض المدن. ونُسبت بعض الوفيات في فرنسا وبريطانيا إلى موجة الحر.