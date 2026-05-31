الأحد 31 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

"الصحة العالمية" تشيد بتعافي حالات من "إيبولا" وجهود التصدي في بؤرة التفشي

المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، يزور مركز علاج إيبولا جديد في بونيا
31 مايو 2026 16:40

أعلن تيدروس أدهانوم جيبريسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تعافي خمسة مرضى من نوع نادر من فيروس إيبولا، وذلك خلال زيارته لمدينة بونيا بشرق الكونغو، بؤرة تفشي الفيروس.

وقال جيبريسوس خلال افتتاح مركز للعلاج من إيبولا في بونيا، عاصمة إقليم إيتوري "خرج أربعة أشخاص اليوم، كما خرج شخص أمس السبت".

وأضاف" بالطبع مازلنا نعمل على التوصل للقاحات وعلاجات، ولكن هذا لا يعني أن الأشخاص لا يمكن أن يتعافوا من إيبولا".

أخبار ذات صلة
ارتفاع حصيلة الحالات المشتبه بإصابتها بـ"إيبولا" في الكونغو
"الصحة العالمية" توجه نداء لسكان بؤرة تفشي إيبولا

وقالت المنظمة إن أحدث الإحصاءات أظهرت وجود 906 حالات مشتبه بها و 223 حالة وفاة مشتبه بها. كما أكدت أوغندا تسجيل تسع حالات إصابة وحالة وفاة، حسبما أعلنت وزارة الصحة أمس الأول الجمعة.

وأكد جيبريسوس أهمية مشاركة المجتمع في التصدي للتفشي خلال افتتاح مركز العلاج الجديد اليوم الأحد.

وقال" إذا جاء شخص إلى المنشآت الصحية عندما شعر بالأعراض، يمكن أن يحصل على الدعم ويتمكن من التعافي، لذلك الأمر الرئيسي هو التوجه إلى المنشأة في أقرب وقت ممكن والحصول على الدعم الضروري".

المصدر: وكالات
فيروس إيبولا
منظمة الصحة العالمية
إيبولا
الكونغو
الكونغو الديمقراطية
آخر الأخبار
الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
الأخبار العالمية
الكولومبيون يصوتون لاختيار رئيس جديد
اليوم 18:05
طموحات كبيرة لخيول الإمارات في رويال آسكوت (الاتحاد)
الرياضة
«دبي فيوتشر» يطارد كأس الذهب في رويال آسكوت
اليوم 18:00
أبوظبي
علوم الدار
رياح خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً مثيرة الغبار غداً
اليوم 17:50
علماء يدرّبون خلايا عصبية مستزرعة على لعبة فيديو
الترفيه
علماء يدرّبون خلايا عصبية مستزرعة على لعبة فيديو
اليوم 17:19
حرائق جراء قصف منشآت للطاقة في روسيا
الأخبار العالمية
حرائق جراء قصف أوكراني على منشآت للطاقة في روسيا
اليوم 17:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©