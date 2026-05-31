الأحد 31 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

الكولومبيون يصوتون لاختيار رئيس جديد

الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية
31 مايو 2026 18:05

توجه الكولومبيون، اليوم الأحد، إلى مكاتب الاقتراع لانتخاب رئيسهم بين حزب يساري يسعى للاحتفاظ بالسلطة بعد فوزه غير المسبوق قبل أربع سنوات، وحزب يميني متشدد يعد بتوفير الأمن في مواجهة تصاعد العنف المسلح.
وفتحت مكاتب الاقتراع في الساعة 13,00 ت غ على ان تغلق في الساعة 21,00 ت غ.
ويحظر الدستور ولاية ثانية لأول رئيس يساري في تاريخ البلاد غوستافو بيترو.
وقد انخفضت البطالة وارتفعت الأجور في عهد  بيترو، ما جعل استطلاعات الرأي تشير إلى أن حليفه، السيناتور إيفان سيبيدا، هو المرشح الأوفر حظا.
وكان سيبيدا مهندسا لاتفاقات السلام التاريخية لعام 2016 مع مسلحي "فارك".
وقد تعهد بمواصلة السعي لتحقيق "السلام الشامل" وتوسيع نطاق البرامج الاجتماعية.
وقالت ليزيث ساينز (18 عاما) إنها ستصوت لصالح سيبيدا وأوضحت "أجرت إدارة بيترو العديد من التغييرات التي ساعدت المجتمع بشكل كبير. ورغم أن هذه التغييرات لم تكن هائلة، كان أثرها ملحوظا بالتأكيد".

المصدر: آ ف ب
كولومبيا
انتخابات رئاسية
