ارتفاع حصيلة غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

ارتفعت حصيلة القتلى جراء قصف إسرائيلي على بلدة "دير الزهراني" في لبنان إلى ثمانية قتلى و16 جريحا، اليوم الأحد.

وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن السكان "استهدفتهم الطائرات الحربية بعيد منتصف الليلة الماضية بعدة غارات على حي العرب القريب من مبنى البلدية ودمرت عددا من المنازل على قاطنيها وهم نيام".

من جهة أخرى، أصيب 13 عاملا صحيا إثر قصف إسرائيلي، اليوم الأحد، استهدف مستشفى في جنوب لبنان.

وقال مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة، في بيان صحفي، إن الجيش الإسرائيلي "شن غارة في المحيط الملاصق لمستشفى في مدينة صور ما أدى إلى إصابة 13 من العاملين في المستشفى بجروح، والتسبب بأضرار جسيمة تضاف إلى أضرار سابقة أصابت المستشفى" جراء قصف إسرائيلي.

وأضاف "إن وزارة الصحة العامة تحيي شجاعة طاقم المستشفى الذي لا يزال صامدا لخدمة الأهالي رغم كل المخاطر".