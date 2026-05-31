الأحد 31 مايو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رومانيا تعلن تحديد منشأ مسيّرة ارتطمت بمبنى سكني

حطام مسيرة تحطمت فوق مبنى في رومانيا
31 مايو 2026 21:03

أعلن نيكوسور دان الرئيس الروماني، اليوم الأحد، أن تحاليل إضافية لطائرة مسيّرة ارتطمت بمبنى سكني في مدينة "غالاتي"، أظهرت بما لا يدع مجالا للشك أنها روسية الصنع، فيما طلبت موسكو تزويدها ببيانات موضوعية لتقييم الحادث.
وقال دان، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن "الطائرة المسيّرة،، التي تحطمت ليل الخميس في غالاتي، هي من طراز جيران-2 ومنشأها روسي".
وأضاف أنها "الخلاصة القاطعة للتقرير الفني الذي أنجزه خبراء رومانيا".
ونُقِل فتى في الرابعة عشرة وامرأة في الثالثة والخمسين إلى المستشفى الجمعة، بعدما أصابت الطائرة المسيّرة مبنى سكنيا في غالاتي قرب الحدود مع أوكرانيا.
واتهمت السفارة الروسية في رومانيا أوكرانيا بتدبير استفزاز من خلال هذا الحادث، فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن "أحدا لا يمكنه الجزم بمصدر هذه الطائرة أو تلك قبل إجراء فحص لها"، مضيفا "إذا زوّدونا بأيّ بيانات موضوعية... فحينها سنقيّم ما حدث".
وفي منشوره اليوم الذي أرفقه بأربع صور قال إنها للطائرة، شرح دان "تم التعرف على النقش بالسيريليك ГЕРАН-2 على الحطام الذي جُمِع، إضافة إلى أن المكوّنات الإلكترونية وأنظمة الملاحة ووحدات التحكم والمحرك والعناصر الهيكلية التي حُلِلَت تُظهر أوجه شبه، بل خصائص متطابقة، مع تلك العائدة لطائرات جيران-2 المسيّرة الأخرى التي عُثِر عليها سابقا على الأراضي الرومانية".

أخبار ذات صلة
روسيا وأوكرانيا تتبادلان القصف الليلي
أوكرانيا تعلن قصف منشآت نفطية في روسيا
المصدر: رويترز
رومانيا
طائرة مسيرة
روسيا
آخر الأخبار
العمل الفني "كوميديان"
الترفيه
سرقة جزء من عمل فني في متحف
اليوم 22:43
عشرات القتلى والجرحى بانفجار في ميانمار
الأخبار العالمية
عشرات القتلى والجرحى بانفجار في ميانمار
اليوم 22:21
جابرييل مدافع أرسنال بعد خسارة دوري الأبطال: شعور مؤلم
الرياضة
جابرييل مدافع أرسنال بعد خسارة دوري الأبطال: شعور مؤلم
اليوم 22:18
ركاب في مطار أميركي
الترفيه
عودة طائرة أميركية إلى مطار بعد تهديد أمني محتمل
اليوم 22:07
الأميرة النرويجية إنغريد ألكسندرا
الترفيه
اعتراض رسالة مشبوهة موجهة لأميرة النرويج
اليوم 21:53
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©