رومانيا تعلن تحديد منشأ مسيّرة ارتطمت بمبنى سكني

أعلن نيكوسور دان الرئيس الروماني، اليوم الأحد، أن تحاليل إضافية لطائرة مسيّرة ارتطمت بمبنى سكني في مدينة "غالاتي"، أظهرت بما لا يدع مجالا للشك أنها روسية الصنع، فيما طلبت موسكو تزويدها ببيانات موضوعية لتقييم الحادث.

وقال دان، في منشور على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، إن "الطائرة المسيّرة،، التي تحطمت ليل الخميس في غالاتي، هي من طراز جيران-2 ومنشأها روسي".

وأضاف أنها "الخلاصة القاطعة للتقرير الفني الذي أنجزه خبراء رومانيا".

ونُقِل فتى في الرابعة عشرة وامرأة في الثالثة والخمسين إلى المستشفى الجمعة، بعدما أصابت الطائرة المسيّرة مبنى سكنيا في غالاتي قرب الحدود مع أوكرانيا.

واتهمت السفارة الروسية في رومانيا أوكرانيا بتدبير استفزاز من خلال هذا الحادث، فيما قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الجمعة، إن "أحدا لا يمكنه الجزم بمصدر هذه الطائرة أو تلك قبل إجراء فحص لها"، مضيفا "إذا زوّدونا بأيّ بيانات موضوعية... فحينها سنقيّم ما حدث".

وفي منشوره اليوم الذي أرفقه بأربع صور قال إنها للطائرة، شرح دان "تم التعرف على النقش بالسيريليك ГЕРАН-2 على الحطام الذي جُمِع، إضافة إلى أن المكوّنات الإلكترونية وأنظمة الملاحة ووحدات التحكم والمحرك والعناصر الهيكلية التي حُلِلَت تُظهر أوجه شبه، بل خصائص متطابقة، مع تلك العائدة لطائرات جيران-2 المسيّرة الأخرى التي عُثِر عليها سابقا على الأراضي الرومانية".